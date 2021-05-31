最近台灣疫情嚴重，學校停課，餐廳禁堂食，外出也一定要戴口罩，這種要留在家中和孩子困獸鬥的日子，相信大家也很熟悉。

還好，台灣的居住環境比較大，一家五口留在家中，各人還勉強可以有自己的空間。睡覺、上網課、看書、打機……

望着窗外藍天白雲，真的很想出門舒一口悶氣。最近台灣也面臨缺水危機，本來打算讓孩子在門外花園開個小水池泡泡水，但最後也逼不得已取消了。

連吃幾餐海鮮 腳痛突襲

天天留在家中煮三餐，還好早前在漁港買下一堆蜆和海蝦，讓我們連吃了幾餐海鮮餐，不能外出那種鬱悶心情，使人留在家中就想大吃大喝，吃一些讓人開心的食物滿足自己。

現在一天的時間彷彿變得很長，三個小孩晚上好不容易才睡着，我們終於可以耳根清淨，有一點私人空間，輪到夫妻二人總算可以坐下來吃消夜，看看電影，開一包薯片、開罐啤酒，享受僅餘幾小時的安靜時間。

想不到這樣的日子才過了一兩星期，有一天睡前老公突然喊腳痛，痛得連走路也幾乎不行，在沒有扭傷碰撞的情況下，我只好叫他早點上床休息，看看明天睡醒情況如何。誰不知隔天早上，腳痛情況依然沒有好轉，當我們正在猶豫要看骨科、跌打、推拿還是針灸時，香港的家人剛好致電過來和我們視像通話，嫲嫲就說了一句：「應該是痛風吧！」

一言驚醒，他們的家族史本來就有這個病例，連續幾天下來的蝦、蜆、啤酒、梅酒、消夜即食麵、凌晨兩三時才睡覺，再加上最近疫症給我們帶來各種壓力，身體很快就響了警號。

馬上上網查找痛風的資料，老公看過醫生打針吃藥，很快就不再腳痛了，朋友們都紛紛說，這是要我們多做運動的警號，說實在，這段日子中，我們許久沒有流汗了。於是我們馬上努力尋找可以做運動的機會，在家做飛輪健身單車、用跑步機？還是可以偶然帶着孩子，把口罩戴好，在外踩踩單車？之前每星期我還有到附近運動中心做瑜伽的習慣，疫症來了，大家都在家耍廢，要留在家中自發做運動，其實真的不容易。

運動的契機 健康最重要

其實來了台灣幾年，真的沒有好好養成做運動的習慣，老公這次腳痛，正好提醒我們真的要改變生活習慣。戴着口罩在外做運動真的不簡單，還好我們住在台灣小鄉下的半山上，人煙比較稀少，尤其是現在，我們的社區路上幾乎行人都沒有，或者這就是我們開始運動的一個契機。

以為疫症過去了，誰不知又來個回馬槍突襲台灣，都彷彿再次提醒我們，沒有甚麼比健康更重要。又是因為這一波疫症，讓我們有機會重新檢視在台灣的生活，除了家中三個孩子永遠停不下來，身邊一切彷彿都停頓靜止了，沒有藉口再說自己很忙，只好乖乖留在家中，好好反思和期盼疫後的日子，如何調整我們一家人的生活步調。

人生難得被迫安靜下來，就好好聆聽身體給我們發出的警示，也趕緊把飛輪單車買下來，就讓這個新玩具，提醒我們要健康活下去。

Cass（King Kong 媽媽）

80後土生土長香港人，三個小男生的媽媽， 2017年舉家移民台灣， 重新出發，在台灣經營着四家餐廳。 著有《King Kong全職爸媽大作戰》和《移民台灣大作戰》兩書。