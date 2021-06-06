叩門，即是敲門。古時大宅的大門通常有兩個環扣，進入時輕搖環扣敲門，就是叩門。

小一派位剛於上周放榜，這星期就是一眾父母為派位不理想的小朋友叩門的高峯期。這些父母多數已做齊資料搜集，羅列幾間心儀小學的叩門要求，準備好小朋友的CV、推薦信，甚至掌握了目標小學的「叩門位」數目，加強訓練子女，希望可以幫他們打開心儀小學的大門，順利入讀。

及早讓子女愛上閱讀

對於津貼小學的校長來說，由於絕大部份學生都是經教育局派位而來，他們對此沒有選擇權。校長們唯一能揀選學生的機會，便落在叩門位之上。於是，校長在叩門位如何挑選學生，某程度反映了校方的價值觀。例如，有些學校只接受在填派位表時首選該校的學生叩門；有些學校在叩門面試上，出題尤為艱深，借此去選出尖子小朋友；也有一些學校，叩門面試特別重視小朋友的閱讀能力，以及團體協作能力。

面對這局面，為父母者真是頭痛不已。難道要把子女裝備成為對學校矢志不渝、非此校不讀的忠貞，又要他們還未幼稚園畢業的時候便已達到小二、甚至小三程度的學術水平，更要年僅6歲的他們善於待人接物，才能確保在叩門階段萬無一失？這是不是也太為難小朋友、為難家長了。

據很多身邊朋友成功叩門的經驗，叩門心法最重要一條是：沒有非讀不可的學校。父母在激烈的升小競爭中，能放輕心態，也是一種修煉。叩門心法第二條是，及早讓子女愛上閱讀。多閱讀，語文能力自然好，同時，幾乎所有校長都喜歡愛閱讀的小孩。叩門心法第三條，就是設法讓子女喜歡目標學校，這樣他們在和陌生的老師面試時，能較從容、發揮更好。

最後的心法，就是要接受──接受任何結果。

叩門成功當bonus，請子女食大餐；叩門失敗，也欣賞子女的努力，請他們食大餐。畢竟，教育路漫漫長，不要一開始就洩了氣。

蘇菲

有小型飛機師牌的媽媽，拒做直升機家長，讓孩子翱翔。

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