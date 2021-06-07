去年疫症在香港爆發時，台灣的生活似乎都沒有受到甚麼影響，還記得去年的暑假，我們還一家五口到台東旅遊，還沒有戴口罩的束縛，在海天一色的太平洋前，我們還打視訊給在香港的婆婆，不能出門還戴着口罩的婆婆，流露出一臉羨慕的眼神，我們許諾下次一定帶婆婆再來台東看太平洋！那一年的香港和台灣，彷彿就活在一個平行時空裏，香港的朋友和親人笑說，看到我們在台灣還可以出門吃喝玩樂的照片，真想封鎖我們的消息！

跟香港家人沒見一年多，彼此都等待着疫情緩和、兩地通關的消息，一等再等，以為終點在望，結果又是遙遙無期。

各懷鬼胎 炒作輿論帶風向

疫症突襲台灣，讓我們深深感受到，台灣政府在這困難的情況下，腹背受敵、內憂外患，既受強國打擊搶不到疫苗，國內的政黨勢力也往往煽動着台灣的輿論，努力營造出政府帶領無能的形象，然後還有一些喜歡從中作梗的各界人士跳出來，說可以為台灣地區買疫苗，背後各懷鬼胎。在台灣國際新聞資訊貧乏下，不少台灣老百姓很容易被社會輿論的炒作風氣或訊息帶着走。

老實說，這幾年在台灣生活，也不是常常留意台灣本地新聞，心底裏始終記掛着香港的大小事，直到最近疫症爆發，我們一家人吃飯的時候，總會開着台灣本地新聞觀看，藍藍綠綠的新聞，有時候真的讓人看得眼花撩亂。

香港人近年在台灣生活，彷彿都在祈求台灣政府可以香港為鑑，不要讓人有機可乘。我們都知道台灣從來不完美，這個小小的地方要抵禦內憂外患真的不簡單，一不小心就會成為政治上的犧牲品。世上彷彿已經沒有一個地方可以長治久安，尤其台灣經歷疫症爆發後，不少台灣人都開始埋怨政府，那怕是台灣政府在爆疫後馬上果斷推出一系列紓困措施，國小或以下的小孩每人領一萬台幣，還有其他派錢措施，這樣一派，就花了台灣政府二千多億台幣。

派錢果斷 一張提款卡搞掂

香港人深深感受到台灣政府派錢的效率何其迅速，小孩子的一萬元補助，家長只需要拿一張提款卡到自動櫃員機，輸入孩子的健保卡號碼就可以領取，還有其他各種類的派錢措施，也是政府直接把錢打進合資格申請者的銀行戶口，或寄支票到他們家中，讓他們拿身份證到郵局領取。

任何政策都總會有人提出怨言，台灣政府一向不富庶，在抱怨「紓困4.0方案」沒有惠及他們的時候，或許我們也該想想，政府的錢從哪裏來？任何一個政府都沒有生金蛋的本領，平時要徵稅時總想左閃右避？到了大家落在水深火熱之中，又期待政府可以派錢紓困，這當然是人之常情，但在抱怨背後，也總不能人云亦云，輸打贏要。

一個疫症，幾乎打擊台灣整個社會的不同行業，餐飲業、美髮美容業、觀光業、零售業等等。宅在家防疫的日子中，深深感受到在疫症下的那種無力感，台灣營商的環境生態當然受到重擊，然後還要努力抗壓，調整心理質素，還要應付孩子網課及一堆永遠做不完的拍片、錄音、上載的功課。

今天台灣終於下大雨了，聽着窗外的雷陣雨聲，想像着雨過天晴的一天，剛剛睡醒的三弟，一臉天真的過來找媽媽抱抱，日子還要過，還是老土的一句，一家人齊齊整整健康平安最緊要！

Cass（King Kong 媽媽）

80後土生土長香港人，三個小男生的媽媽， 2017年舉家移民台灣， 重新出發，在台灣經營着四家餐廳。 著有《King Kong全職爸媽大作戰》和《移民台灣大作戰》兩書。