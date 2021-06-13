讀書的時候，總會計較分數排名，大學畢業證書變成工作的基本需要，工作生涯是否真的單靠一紙證書就無往而不利？

華人社會的填鴨式教育採用灌輸方式，一味靠背誦死記，務求在短時間內做到大量知識累積，不需要思考，更遑論甚麼獨立創造性，總之學懂配合就可以了。 誰跟你說教育目標，在於啟發孩子的想像力，家長會相信嗎？才不要開玩笑啦！我個仔女考不上名校，你負責？香港的教育，從來都是朝相反方向走。近期為了政治需要，由小學開始推行國安教育，刪改歷史，將通識科強行改作社會公民科，以往強調培養批判思考，隔夜變成了洗腦灌輸，紅線處處，教師動輒得咎，為免身陷政治險境，不少老師選擇告老還鄉，明哲保身為上策！

至於靠高糖份飼料養大的鴨子，無錯鴨子的身形當然能滿足成長標準，但是，牠卻沒能在長大過程中學到該有的生存本領，結果自然是只有教出一群專業的考試機器，要贏在起跑線，課堂之外就是校外補習和所謂的課餘興趣，一個正常的孩子沒有正常的童年，學校生涯就是在起跑線上追追逐逐。想像力不能夠拿到好分數，所以，還是集中精神做鴨子好！

今天介紹一本關於孩子想像力的童書，是日本知名繪本師吉竹伸介的作品《這是蘋果嗎？也許是喔》，此書在日本榮獲MOE繪本書店大獎第一名，也曾獲意大利波隆那童書獎特別獎。

激發想像力 重新認識事物

故事中的男孩放學回家，見到枱上放了一顆看似平平無奇的蘋果，但眼前這普通到不得了的水果，真的如它外表一樣那麼普通嗎，內裏會否別有故事？男孩由懷疑開始，產生了一連串對蘋果的新想像。聯想由最有關聯的東西開始，「或許，這是櫻桃的一部份也說不定。」漸漸地開始天馬行空了，蘋果裏邊可能裝着啫喱、背面可能是一個橙，可能是紅魚將身子捲成一團，蘋果內裏可能是枱精密的機器，也可能是一顆怪獸的蛋？抑或是澆水灌溉就能長大的房子？也可能是一顆撞落地球的星體？或許蘋果是有知覺的，會傷心，會痕癢，甚至有名有姓、有家人？朋友……。小孩的想像力一發不可收拾，正當大家都驚嘆不已之際，突然間小男孩說：「肚子好像有點餓了，媽媽，我可以吃蘋果嗎？」經過一番想像力馳騁後，最後降落回現實世界。

吉竹伸介的繪本，有一個獨特的稱呼，叫做「發想繪本」，這是指繪本可激發讀者想像力，改變對日常生活見慣事物的角度，重新認識並加以反思。「蘋果」究竟代表了甚麼？香港人，也值得反思。

鄺穎萱

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