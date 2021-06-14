今天在facebook看到台灣移民公司分享的訊息，提到最近香港和澳門居民在申請台灣居留的表格上新增了一個選項，需要申請者表明是否曾任職香港或澳門的政府部門？有否宣誓或簽署聲明擁護基本法和效忠港澳政府？

再看帖文下的一堆留言，有人真的表示，自己曾經任職香港政府部門，最近在申請台灣居留證時，被台灣政府要求多次補文件後申請終於被拒絕！這完全就是台灣人的做事作風，有些潛規矩永遠沒有白紙黑字的說可以或不可以，好處是往往讓大家留有很多希望和幻想空間，當然壞處就是浪費了很多人的寶貴時間，碰了一鼻子灰卻死因不明。

以前在香港做測量師的時候，很多朋友和舊同學也在政府部門工作，這個堪稱為鐵飯碗的工作，想當年大學畢業的時候，幾乎全班都爭着去面試，聽說最後只有拿一級榮譽的幾個尖子學生，才有幸躋身政府部門實習生的行列。

收緊移民政策 明顯的政治取態

時移世易，今天依然堅守在香港政府部門工作的同學們，幾乎都成為了香港的中產階級，看起來還是生活穩定、衣食無憂，年假存着一大堆，面對着這幾年香港出現的中產移民潮，在政府部門留守的專業人士，看來升遷機會增加不少呢！

當然，食得鹹魚抵得渴，面對着穩定收入和熟能生巧的工作模式，如無意外的，大家都是朝着「做到退休」的方向慢慢邁進。香港政府要求公務員簽署的那一份宣誓效忠基本法的宣言，我身邊認識的朋友，有一些不假思索便馬上簽下來，有一些卻始終無法說服自己，哪怕要捨棄年薪過百萬港元的豐厚穩定收入，最後仍憤然退出公務員的行列，移民外地。

看到那篇居留證聲明報道時，其實也讓我心頭一揪。曾幾何時，移民台灣彷彿是無人問津，或者只有退休人士才會考慮的地方，到近年一輪香港人移民台灣的熱潮湧過來，因為那時候台灣還算是移民門檻比較容易達到的國家之一。當然英國BNO移民潮的出現，就幾乎把台灣的風頭幾乎完全蓋過，很多本來正在努力申請移民台灣的家庭都紛紛轉軚，投向不用資金、不用投資的英國懷抱。

大門不會常開 存滿彈藥或太遲

一個國家，本來就不可能對有意移民的人來者不拒，世上也沒有任何一個國家有義務或「老奉」要讓香港人扶老攜幼地一家移民去，要考慮新移民對國家的貢獻和效益，這是一個負責任政府理所當然的把關，面對香港人移民潮，台灣政府逐漸收緊移民政策是無可厚非的，不過這次的收緊政策不再只是經濟考量，還是一種開宗明義的政治取態。

或許，現時香港人在考慮移民台灣的時候，已經要從問自己「想不想」變成「能不能」？

有誰想過，香港人慢慢要面對被其他國家拒諸門外的事實？有些國家仍然大開中門的，背後可能是靠一班勇士拚命抵着換來的，這也不可能是一道永遠打開等你想來就來的大門。

甚或有一天，當有些人還以為可以再拼幾年，把彈藥存好存滿後再走也不遲的時候，才驚覺原來這世界沒有等着他迎頭趕上，自己已經慢慢變成只能被選擇的人。

Cass（King Kong 媽媽）

80後土生土長香港人，三個小男生的媽媽， 2017年舉家移民台灣， 重新出發，在台灣經營着四家餐廳。 著有《King Kong全職爸媽大作戰》和《移民台灣大作戰》兩書。