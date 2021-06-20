現今世代，有人走，有人留。移民潮令很多名校突然出現眾多插班學額，不少家長視之為難得一遇的機會，希望子女可以轉讀名校。於是，坊間的面試班客似雲來，令人難以想像的是，面試班除了以強補中英數學術作招徠，還有補習畫畫──冇錯，畫畫也有補習的。

小學生在小五、小六呈分試期間，百忙中仍被父母安排去補習畫畫，希望能提高視藝科的分數，這已非新鮮事。只是，考小二、小三插班的7、8歲小朋友，也要上畫畫補習班，有比這個更匪夷所思的事嗎？

補習畫畫 困着小鳥教飛行

的確，極多小學會在小一面試、叩門考試和插班面試內，要小朋友按題目即興畫一幅圖畫。這是因為升小學的小朋友拿筆未穩，冇可能要他們作文。而畫畫是表達他們內心世界的一個渠道，老師亦可以透過和小朋友討論他們的畫作，了解他們的表達能力以及內心世界。

初小面試畫畫最常見的題目是：我的家、我喜歡的玩具、我喜歡的動物……等等，少數學校會出題如：未來玩具、未來的家等，來輕輕測試小朋友的想像力。畫畫的時間一般15至20分鐘。由這種考試設計看來，固然，基本的畫畫能力是要有的，因為總不能鬼畫符令老師看也看不懂，但父母也無需過份緊張，要子女畫得仔細入微、栩栩如生。老師通常會拿着這幅畫，問小朋友相關問題，小朋友若能大方應對、態度自若，更容易脫穎而出。

父母為子女報讀面試班，讓他們習慣面對陌生老師，心態尚可理解。但畫畫也要補習，就是走火入魔了。對於只有幾歲的小朋友來說，畫畫是讓他們想像力馳騁。補習畫畫就像把一隻小鳥困起來，然後教牠飛行技術，荒謬荒謬。父母想子女在面試的畫畫環節中攞高分，在家就多叫子女隨意畫，多鼓勵他們表達心中所想，多讓他們接觸陌生人如屋苑保安叔叔、清潔嬸嬸、超市收銀姐姐，如此成效，肯定比補習畫畫高出千百倍。

蘇菲

有小型飛機師牌的媽媽，拒做直升機家長，讓孩子翱翔。

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