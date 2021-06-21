有時候真的不敢想像，我在《蘋果日報》的專欄〈有個台灣家〉，居然已經寫了四年多！從我們一家四口第一年從香港移民到台灣的起初，這個專欄一直見證着我們在台灣經歷過的高低起跌和生活點滴，無親無故的台灣生活，還要兼顧餐廳生意，由一家四口變成今天的一家五口。感謝《蘋果日報》讓我們有這個難得的機會，記錄着我們一路走來的歡笑和眼淚，每星期一篇的文章，彷彿已經成為了一種習慣，像寫日記一般的習慣。

有時候會幻想，究竟這個專欄走到最後會變成怎樣呢？是有一天我突然被其他專欄作家代替了？被移民英國的專欄代替了？還是……

不想回來與不能回來 完全是兩回事

這些年來寫這個專欄時，有一種越寫越害怕的感覺。不是害怕小粉紅的攻擊，也對一些故意刁難的酸民留言看得很開了，唯獨就是每一次寫有關台灣和香港，有一點點關於政治上擦邊球的文章，寫得心頭越來越緊，害怕我們還可以無畏無懼地大聲說話到甚麼時候？還是有一天我就只可以在這裏寫台灣的吃喝玩樂、風花雪月？

身為香港人，我從來沒想過，《蘋果日報》今天會走到這一步，究竟我們在這裏還可以撐到甚麼時候？這已經不是我們可以用常理去推測或理解。

透過這個專欄，的確讓我們在這四年來，彷彿還能夠和香港連上一個很微妙的關係，那怕是我們在台灣的手機上，每天仍然都是看着香港《蘋果日報》的新聞，可能有人以為我們這些隔岸觀火的人看得很爽，人都已經遠走高飛了，事不關己了吧！這大概是從來沒有經歷過移民的人不能理解的，人生中曾經的那一個家，不是說離開了就會忘記，或許口裏還可以瀟灑地說，我以後不回來就好了，但不想回來，和不能回來、不敢回來，其實是兩回事好嗎？

King Kong爸爸說，我這一篇寫得像最後的一篇告別文。

「現在有誰知道，甚麼時候才是我們的最後一次？或許就連這一篇文章也沒有機會在報章上出現……」在沒有收到任何指示下，我還是會每星期堅持的寫，就像是《蘋果日報》副刊的記者編輯，不能上班的留在家，也要堅持繼續寫下去。

台灣的《蘋果日報》已經消失了，香港的《蘋果日報》也是在苦撐着，或許，真正的香港人也是在默默流淚地堅守着，等待着，期盼着。

堅守價值到最後 吃飽睡飽撐下去

努力堅守着現在還擁有的東西，真心期盼着找回從前的美好，也更和時間競賽般籌劃着自己的前路，尋找可以讓人安心容身的地方……

無論如何，香港永遠是我們的家，無論我們身在何處。憤怒過後，擦乾眼淚，把我們相信的價值觀堅守到最後一刻，抬頭看天相信真理仍在，把我們眼前仍可以做到的事情，當作是最後一次，能屈能伸的香港人，在這個時候更加要吃飽睡飽，讓我們撐到最後一刻！

Cass（King Kong 媽媽）

80後土生土長香港人，三個小男生的媽媽， 2017年舉家移民台灣， 重新出發，在台灣經營着四家餐廳。 著有《King Kong全職爸媽大作戰》和《移民台灣大作戰》兩書。