美股速報︱三大指數下挫 遊戲引擎商Unity IPO定價52美元

【凌晨3時30分】

中美爭拗持續，影響了市場氣氛。道指跌244點，至27657點，跌幅0.88%；標指跌37點，至3319點，跌幅1.12%；納指跌116點，至10793點，跌幅1.07%。

【晚上10時32分】

美股續好淡爭持，道指升14點，至27916點；標指跌5點，至3351點；納指跌12點，至10897點。恒指夜期跌81點，至24375點，低水80點。

【晚上9時40分】

美股三大指數未有顯著方向，道指跌36點，至27865點，標指升1點，至3358點，納指升13點，至10923點。當中Tesla（TSLA）升近4.5%，市場憧憬9月22日「電池日」推出更低成本電池。

美國第二季經常賬赤字擴大至1,705億美元，按季急升53%，為近12年來最高水平，亦高於市場預期1,579億元，主要因為疫情對商品及服務出口構成壓力所致。首季經常賬赤字向上修正為1,115億元，前值為1,042億元。

恒指夜期跌79點，至24377點，低水78點。

【晚上9時】

1：據路透報道，美國商務部表示，將於周五公佈，9月20日起禁止美國民眾下載微信及TikTok。報道又指出，於11月12日前，不會禁止美國企業與TikTok進行額外技術交易，令字節跳動有更多時間就出售美國業務進行談判。有消息指字節跳動、甲骨文計畫約一年內，為TikTok國際上市。甲骨文（ORCL）盤前跌逾1％。

2：遊戲引擎開發商Unity Software（U）將在紐交所上市，據CNBC報道，上市價每股52美元，市值相當於137億美元。Unity Software於周三上調招股價範圍至44至48美元。Unity Software主要業務為研發並銷售其遊戲引擎「Unity」，主要競爭對手為騰訊（700）有份投資，Epic Games旗下遊戲引擎虛幻（Unreal Engine）。

3：美股周五繼續偏軟，道期跌3點，報27816；標普500期貨升7點報3358；納指期貨跌5點，報27814。

個股消息：

Tesla（TSLA）：Tesla電池進軍英國電力市場。英國電網引入Tesla電池，以儲存來自可再生能源的能量作為後備電源，在電存需求高峰時使用。Tesla將於下周二舉行「電池日」，市場預期當日Tesla的公佈，將為公司轉入新的里程。

Home Depot （HD）、 Lowe’s （LOW） ： 投行Oppenheimer下調兩公司評級，由原來「與大市同步」降至「跑輸大市」。同時下調兩公司目標價。HD及LOW盤前分別跌0.7%及0.8%。

Beyond Meat（BYND） — 摩通下調Beyond Meat評級，由原來「中性」降至「減持」。Beyond Meat盤前跌逾4％。

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