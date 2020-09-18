黃建業子4,318萬買紀雲峰

【本報訊】二手交投放緩，再有地產代理買樓撐市。美聯集團主席黃建業之子、集團助理董事黃耀銘最新以逾4,300萬元，入市跑馬地豪宅紀雲峰高層單位。

康山花園低市價14%沽

土地註冊處資料顯示，跑馬地豪宅紀雲峰高層A室，由黃耀銘（Wong Alexander Ming）以4,318萬元買入。單位實用1,509方呎，三房間隔，呎價28,615元，登記買家與美聯集團主席黃建業兒子同名，料為同一人。黃耀銘目前為美聯集團助理董事。黃耀銘回應是次入市決定，表示屬長線投資，打算藏富於樓，長遠看好樓市。

樓價仍未回升，鰂魚涌居屋樓王康山花園錄得低市價成交。利嘉閣陳家豪指，康山花園4座頂層單位，實用592方呎，三房間隔，原業主一年前叫價1,020萬元放盤，累減220萬以800萬元（已補地價）易手，呎價13,514元。是次成交比市價低14%，為今年屋苑新低。原業主2007年7月以280.5萬連地價購入，獲利519.5萬元或1.9倍。

中原歐陽振邦指，長沙灣昇悅居1座中層C室，實用522方呎，兩房間隔，業主原叫價920萬元，議價後以903.8萬元將單位易手，減幅近2%，呎價17,314元。

屋苑同座中層A室，實用512方呎，8月底915萬沽出，呎價17,871元。是次同類貨半個月跌價3%。

美聯吳志輝指，荔枝角美孚新邨萬事達廣場7號中層C室，實用467方呎，原則一房，叫價780萬元，減45萬或5.8%以735萬成交，呎價15,739元。