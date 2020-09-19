滙豐叫停滙恒股票孖展

【本報訊】年初至今股價跌近五成的滙控（005），是年內跌幅最大藍籌股，投資界亦難預測集團跌至甚麼水平才觸及「底部」。附屬滙控的滙豐銀行，昨日網站顯示由12月7日起，將停止為母公司滙控及滙豐旗下的恒生銀行（011）兩隻股票提供孖展信貸。

其他港股安排未有變

本報向滙豐銀行了解，滙豐發言人未有解釋，僅表示會不定期檢示股票孖展比率，建議客戶於三個月通知期之內處理投資組合，職員將為客戶提供協助。滙控昨在港結束七連跌，微升0.16%，收報30.95元，仍逼近25年低位，恒生則跌0.25%報119.4元。年初至今，滙控累跌49%，期內恒生跌22.8%，屬表現第15差藍籌股。

滙豐網站所載，其證券孖展買賣服務列出的認可孖展買賣股票名單，顯示12月7日起將終止為滙控及恒生提供孖展信貸，股票孖展比率由目前的60%降至0%，惟最新調整只涉滙控及恒生，名單中其他港股於同日均沒有變動。

按目前滙豐可提供最高港股孖展比率為60%計，即每1萬元資金最多可買入2.5萬元價值的相關股票（未計買賣股票使費），以此比率可涵蓋124隻港股。

證監會去年實施孖展借貸新指引，提及由同一名發行人或屬同一公司集團成員所發行的證券為「關聯證券」，孖展融資經紀行須為高度相互關連的證券抵押承擔風險，並須管理有關集中風險。