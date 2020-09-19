BrandStory｜甲骨文的暗黑兵法 非一般矽谷科網企業

數據庫軟件公司甲骨文（Oracle）是一間政治能量強大的科網企業，近日在TikTok爭奪戰就可見一斑。原來追溯至公司創辦之初，第一個客戶已是中情局（CIA），幾十年來與白宮的關係密切，也奠定甲骨文在矽谷與別不同的科網地位。

甲骨文創辦人Lawrence Ellison在32歲前本來一事無成，還經歷過婚姻失敗，而當他在一家名叫PIC的公司工作時，遇到一個外界索價200萬美元數據項目，就決定向公司主動請纓以40萬美元承接，並與兩位朋友成立軟件開發實驗室。

1977年，Lawrence Ellison與兩位朋友出資2,000美元，合夥創立SDL（Software Development Laboratories），研究如何有效儲存讀取海量數據，專攻共享數據庫，後來更完成了一套現代系統管理軟件，他將之命名為Oracle 2，而他的第一個客戶正是CIA，公司增長自此就踏上高速公路。

公司1979年和1982年也試過改名，後來定名Oracle Systems Corporation，最初一年賺不到百萬美金，但一直背靠政府，往後10年間迅速冒起，向企業和政府銷售軟體和服務，並於1986年上市，當時甲骨文年收入達5,500萬美元。

甲骨文的商業模式，不斷累積資本後，不斷進行收購合併手法去對付競爭對手，並設立銷售獎勵機制，令甲骨文產品以每年100%的速度增長，而Lawrence Ellison的其中一句金句就是：「我要的不僅是成功，而是其他人也必須失敗！」

從商，政治智慧很重要，Lawrence Ellison就是一個非常懂得投資在政治的商人，他曾於2016年支持共和黨的Marco Rubio，而在2020年則支持特朗普。

美國有政黨法，企業需要披露游說費用，根據政治監測組織OpenSecrets.org的數據，2019年合計花費821萬美元，一共僱用59名說客，所費金額雖較Microsoft的1,030萬美元為少，但其共和黨支持者的定位明顯較Bill Gates清晰，相信某程度上也是今次TikTok一事，甲骨文搶贏微軟的主因。

甲骨文擅長暗黑兵法，懂得利用政治和法律去為對手製造麻煩，近年也針對競爭對手窮追猛打，如多年來就一個冷僻的版權問題與Google深陷訴訟，更發起反壟斷質疑；另一方面，甲骨文也曾與亞馬遜競爭一份價值100億美元的軍方合同，指控這家零售商試圖進行黑箱操作。

甲骨文為公司產品定名Oracle，是取「神諭」或「聖言」的含義，與Lawrence Ellison懂得與白宮扯關係，更將白宮的政策決定，變成為自己的產品，確實帶點巧合。

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