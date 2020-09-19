全球樓行｜ 巨型石屎從天降 曼城新樓爆爛尾危機 中原曾代售樓花

根據《曼徹特斯晚報》報道，近日在英國曼城新樓Uptown Riverside Manchester地盤，有附近居民拍攝到一塊巨型石屎從天而降，壓爛建築物下方圍欄，發出巨響；事發時，地盤附近的馬路交通如常運作，場面驚險。涉事發展商Property Alliance Group表示因樓盤工程出了問題，導致在建樓途中需要拆卸樓宇頂部，疑為施工疏忽。

曼城近期成為港人移居英國的熱門地點，Uptown Riverside Manchester更是一個新樓盤，中原地產今年7月曾在香港代辦展銷會，售賣樓花。

記者致電中原地產項目部（中國及海外物業）查詢，營業董事許大衛指，需要時間翻查成交紀錄，以及核實拆卸工程的情況和影響，暫未能回應事件。

另一地產代理英華地產，亦有代售Uptown Riverside Manchester樓花，根據其官方網站，項目預計在今年第三季完工，一房單位的價格顯示為「SOLD」，估計代理已經全數售出；兩房價位則由300,970鎊起（約303萬港元）。

據報，當地附近居民事前曾接獲通知有拆卸工程，但對工程的施工時間全不知情，發展商在8月時雖曾指建築物有工程問題，但未給予詳細解釋，僅指需要拆除部分樓宇頂部。民居對於發展商在馬路旁拆建築物的做法感到難以置信，當地Salford市政局亦指，如何拆卸建築物和何時疏散居民是發展商的責任。

Uptown Riverside Manchester位於Irwell River河畔，附近有金融商業區和火車站，地理位置良好，項目計劃推出3棟大樓，提供150個單位，入場價為22萬英鎊（約222萬港元），但這次意外隨時令買家面臨爛尾風險。

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