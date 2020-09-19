林氏力牆｜武漢肺炎 重挫功能界別（林本利）

去年下半年因林鄭強行修訂逃犯條例，導致出現暴力示威場面，令香港連續兩季經濟收縮，按年衰退約3%。當時不少親建制的功能界別議員，以及地產商，公開指摘示威者「攬炒」，損害壞香港經濟，令失業率由原來的2.8%上升至去年底的3.3%。

正當今年初示威衝突稍為緩和，武漢肺炎又從內地輸入香港，至今出現三波爆發，每次爆發都和政府把關不力、邊境出現漏洞有關。比較兩岸四地，香港政府在抗疫方面的表現都遠差於內地、台灣和澳門。幸好港人齊心自救，沒有效法少數除下口罩的人，狂歡熱舞、互相擁抱慶回歸，不然確診及死亡人數肯定再大幅上升。

筆者沒有詳盡的數據，單憑直覺，發覺今次疫症最受打擊是親建制的功能界別。疫症全球大流行，訪港旅客銳減，機場每日出入境人數由20萬人急挫至1,000人，重挫香港的零售、餐飲及旅遊業。各行各業大幅萎縮，打工仔留在家中工作，自然對公共交通機構及地產商的收入有所影響。大量公司結業及清盤，銀行壞帳比率上升，本地銀行的業績顯著倒退。內地人來港要檢疫14天，銀行及保險公司也少了大批內地客戶。政府限聚，亦重創本地的體育、演藝及文化事業，大量從業員開工不足。

由此可見，武漢肺炎對保險、航運交通、地產建築、金融、零售、飲食、旅遊、體育文化、商界等十多個功能界別影響最大。相反，一些屬於專業的功能界別，包括教育、法律、會計、醫療衛生、社福、資訊科技等行業，面對疫症的打擊相對較小。在疫症期間，大量公司要清盤，或者債務重組，市民應用資訊科技在工作和學習上，對法律、會計及資訊科技等行業反而有正面作用。

過去一直指摘暴力示威的商界及親建制議員，為何沒有指摘疫症破壞經濟，令經濟收縮9%，失業率升上6%，影響從業員生計。行會成員兼飲食界立法會議員張宇人批評有人扮專家，損害業界利益，又何以不向行政主導，把關不力的政府和行會問責？政府動用儲備打救企業老闆，儲備總有耗盡的一天，到時政府又不知可以再用甚麼來爭取商界的選票。

林本利

經濟學家、活道教育中心創辦人

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