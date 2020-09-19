緹山洋房1.7億沽　呎價近6萬

【本報訊】新盤市場屢錄豪宅成交，最新是九龍筆架山緹山，一幢洋房以1.69億元售出，呎價近6萬元。

一手成交紀錄冊顯示，嘉里建設（683）緹山15號屋，樓高3層，實用2,850方呎，連平台118方呎、花園1,002方呎及天台941方呎，採四房三套房間隔，附有兩個車位，室內設有升降機，最新以1.69億元成交，呎價59,298元。買家採用365天成交期付款，發展商提供4.25%稅項津貼。計及上述成交，項目開售以來累沽14伙，套現金額超過26億元。

內房碧桂園（2007）及宏安（096）馬鞍山泓碧再沽特色戶，低座泓海匯5座15樓C室，享吐露港海景、遠眺科學園及慈山寺，連家具出售，成交價2,250萬元，呎價26,659元。單位採三房套房設計，實用844方呎，連792方呎天台。

另外，路勁（1098）元朗錦田北山水盈1座15樓A室，實用968方呎，三房套房間隔，連天台面積529方呎，最新以1,742.4萬元招標售出，呎價1.8萬元，買家選用150天備用二按付款。

該項目本月已累沽7伙，套現金額逾8,600萬元。

兩盤今開賣 涉逾200伙

今日有兩個新盤首賣搶客，包括新地（016）天水圍Wetland Seasons Park 3期開售133伙，單位折實售價介乎413.3萬元至1,181.34萬元，折實平均呎價約1.35萬元，項目早前累收逾3,100票，超額認購22倍，將在今日早上9時半起在ICC開售。

另外，恒地（012）西營盤新盤藝里坊．2號今日早上11時起推售80伙，發展商指，項目累收818票，超額認購逾9倍。單位折實價介乎562.848萬至893.088萬元，呎價25,749至 31,118元。