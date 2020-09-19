【趣Blog Blog】MPF最具價值的一刻 - 股榮

今年是強積金（MPF）實施20周年，早前積金局透露，MPF總資產突破一萬億元，強積金累積賬戶達到1,010萬個，由446萬名計劃成員持有，平均每名成員賬戶資產21.7萬元，有6.29萬成員已累積超過100萬元。

逾千萬個賬戶中，58%為個人賬戶，42%為供款賬戶，另有兩萬個為可扣稅自願性供款（TVC）賬戶；換言之，一個打工仔平均有超過兩個賬戶，甚至每轉一份工、未有整合，就多一個。

強積金被嘲為「強迫金」，很多市民的心態，是覺得MPF焗住供，到65歲退休才能取回權益，因此愛理不理；每年受託人寄出的周年表現信，連拆都懶得拆。結果是你不理財，財不理你，將大部份供款放在不合適計劃上，不單未能增值，甚至跑輸通脹。

不過，一場政治運動、繼而港版國安法刊憲後，移民聲音此起彼落，身邊不少朋友已籌備移民，甚至已經離開香港，部份已將MPF提取，作為移民後生活費一部份。

根據規例，除了退休、提早退休及抵銷長期服務金及遣散費等外，市民可以用「永久離開香港」為理由，提取MPF權益資產。積金局最新數字，今年首季以此理由共提取12.95億元MPF，連續四季「走資」超過10億元，單季涉及7,600宗申請。2019年全年計，相關申請錄30,300宗，涉及金額48.45億元，連升四年，是有紀錄以來新高。

因此，無論是籌備移民或將移民作為Plan B的朋友，目前是MPF最具實質意義及體驗價值的時刻。將MPF走資可分為兩個層面，一個是「真走資」，利用「移民」作原因，快速將資金「逃走他鄉」。另一個層面是「假走資」，就算未有移民計劃，但對中國概念股「誠惶誠恐」，欲將MPF資產配置「去中國化」；如何令MPF增值之餘，亦可避開「中資股」投資陷阱，這對一班欲走未走的打工仔更為重要。

作為強積金第一代成員（千禧年畢業開始供款），股榮至今滾存120萬元MPF資產，不要相信甚麼放死在某一類資產就能長遠增值，MPF不適合炒賣，但更不適合「一成不變」，與月供股票性質類近的MPF，要達到長遠增值，每半年就要因應市況作出調整，甚至乎因應受託人表現而作出轉變。

星期五會舉辦「全民MPF走資術」網上FAN網享會，會分享滾至百萬元MPF策略；以及未來一年，各大受託人甚麼股債計劃要換走、甚麼計劃要重注、如何藉資產配置間接走資。另外，BNO平權是否合資格作為「離港提走MPF」，有甚麼手續文件要準備，屆時會有實例分享。

股榮

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