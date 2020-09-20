【何車500】中海外，瑞信睇39.2元 - 何車

上月19日，華電國際電力（1071）中績見光前，忽然由2.29元飆上2.99元，一日之間升幅31%。現價2.06元，較當日高位低31%，今年以來大跌30%。

華電、華能國電（902）、大唐發電（991），是最早一批來港上市的國內電力H股，市場通常將三股擺在一起作比較。貨比三家，華電最抵買。

1.華電是國內最大型綜合能源公司之一，經營高效燃煤燃氣發電機組及可再生能源項目，發電資產遍佈14個省市。1999年以1.58元發售H股上市，現價只較上市價高出三成（同期H指升2.7倍），而今年預測盈利則較當年高出2.8倍。

2.今年上半年，華電營收409億元人幣，按年微跌5%；純利24.11億元人幣，按年大增47%，並已相等於去年全年的71%。業績增長，主因是燃料成本185億元人幣，大降32.6億元人幣（降15%）。

華電今年全年盈利預測44億元人幣，增30%，預測PE 4.8倍，較8年平均折讓近七成。華能與大唐平均預測PE 6.7倍，華電較同業折讓近三成。

3.華電今年預測PB僅0.3倍，較8年平均折讓六成半。華能與大唐PB亦不高，平均預測0.35倍。

4.華電往績股息率7.8厘，今年預測10厘，同業平均8.4厘。

★華電目標價2.90元，潛在升幅41%。中金睇4.59元，瑞信睇3.9元。

同場加映：今年年初，中國海外（688）市值較華潤置地（1109）高出558億元，上周五反較潤地低342億元，「來回」相差達900億元。數據比較，中海外的吸引力較潤地勝出幾籌。

今年股價：潤地跌幅只7%，中海外大跌33%。

現價較52周低位：潤地高出33%，中海外則創2016年底以來低位。

今年預測PE：潤地9.1倍，中海外5.1倍，較潤地折讓44%。

今年預測PB：潤地1.18倍，中海外0.66倍。過去8年，潤地平均PB 1.34倍，中海外平均1.37倍，彼此相若，現時中海外則較潤地大折讓四成半。

今年預測股息率：潤地3.9厘，中海外5.7厘。

追落後，現價20.35元買中海外，目標PB照潤地折讓打八折（即0.95倍），可見29.3元，潛在升幅44%。瑞信睇39.2元，麥格理睇35.14元。持潤地者，亦宜沽潤地換馬到中海外。

何車