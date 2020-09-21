股滙市況．不斷更新｜港股低開111點 滙控迫近供股價 開報28.5元

【早上9時20分】

隔晚美股三大指數向下，港股今早亦要低開111點，報23,839點；H指低開9點，報9,631點。

滙控（005）跌勢未止，並進一步迫近供股價，開報28.5元，跌2.73%；ATMX中，以阿里巴巴（9988）表現最佳，升1.9%，報267元；小米（1810）亦升0.24%，報20.65元；騰訊（700）及美團（3690）則微跌不足1%。

【早上8時30分】

港元持續偏強，再度觸發7.75兌1美元的強方兌換保證，金管局在紐約市場尾段再次承按沽盤，向市場注入21.47億港元，是一天內第二度向市場注資，合共168.72億港元，本港銀行體系結餘於周三將進一步增加至2415.25億元。

美股大跌後，美期最新反彈93點，報27147點；港股黑期則升78點，報23971點；隔晚夜期下跌85點，報23806點；較現貨低水144點。

美國國會共和及民主黨仍未能就新一紓困方案達成協議，加上ICIJ報告指多家銀行涉及洗黑錢，拖累隔晚道指一度跌近千點，蘋果在早段跌逾3%之後，收市倒升3%，帶動道指收市跌幅收窄，微軟、AMD及Nvidia分升2%至4%。

歐洲股市亦下跌，主要由於確診人數再度上升，市場憂慮再度限制社交距離，英國富時100指數跌202點，報5804點；法國CAC指數跌186點，報4792點；德國DAX指數重創，跌573點，報12542點。

商品價格亦要向下，金價急跌一度逾3%，主要由於美國財政刺激方案不確性及美元走強，現貨金下跌2.1%，報1909美元一盎司；油價則受疫情未受控下，引起市場需求的憂慮，紐約期油下跌4.38%，報39.31美元一桶；布蘭特期油下跌3.96%，報41.44美元一桶。

【截至04:25】

美股三大指數全線低收，道指尾段跌幅收窄，收報27,147點，跌509點或1.84%，標普500指數收報3,281點，跌38點或1.16%。納斯達克綜合指數收報10,778點，跌14點或0.13%。

【截至周一23:40】

三大指數回到7月中水平，領跌的道指最新挫930點或3.4%，報26,792點﹔標指及納指分別跌2.5%及2%。

另一方面，疫情受惠股重新進佔升幅榜，ROKU及ZM分別升14%及4%。

【截至22:30】

全球疫情未受控，兼中美兩國關係急轉直下，市場避險情緒高漲。美股跌幅擴大，道指最新跌逾3%或830點，報26,828點，30隻成份股只有Walmart微升0.5%﹔標指及納指分別挫2%以上。今高開的Tesla倒跌5%，蘋果則跌1.2%至105美元。

滙控（005）續成沽售目標，ADR最新見28.6元，直向海嘯供股價28元邁進。恒指夜期跌256點，報23635點，低水316點。

【截至21:40】

美股迎第三周跌市，道指低開450點或1.6%，最新報27,205點﹔標指跌1.7%﹔納指亦跌1.4%。股跌幅全面，由旅遊、銀行到科技股都難倖免。蘋果（AAPL）延續上周跌勢至105美元水平，較高位跌近四份一。

Tesla（TSLA）受惠Nikola創辦人跳船消息及憧憬周二的電池日，逆市漲2%至450美元。

Microsoft（MSFT）計劃收購遊戲製作公司Bethesda Softworks的母公司Zenimax，令Xbox將擁有Fallout及Doom等大作，收購作價75億美元，不過MSFT股價並沒太大支持，最新跌1.4%至197.5美元。

1.連跌三周

美股迎來第三周跌市，道指期貨大跌逾600點或2.3%至26,976點﹔標指跌2%﹔納指100亦跌1.7%。盤前個股跌勢全面，旅遊、銀行到科技股都難倖免。蘋果（AAPL）延續上周跌勢，盤前再跌2%，較高位跌近四份一。Tesla（TSLA）受惠Nikola創辦人跳船消息及憧憬周二的電池日，盤前逆市漲2%至450美元。

盤前活躍股份方面，由旅遊板塊領跌，美國航空（AAL）及嘉年華郵輪（CCL）分別跌3%及4%。

2.歐洲股市跌幅擴大3%

歐洲股市受銀行涉及洗黑錢報道拖累，英國富時100、德國DAX指數及法國CAC指數全線急跌近3%。至於被點名涉及可疑活動金額最多之一，摩根大通（JPM）及美國銀行(BAC)分別跌4%及3%。

3.Nikola冧3成

氫燃料電池汽車Nikola（NKLA）創辦人Trevor Milton，在美國證券交易委員會（SEC）調查其間，宣佈即時辭任主席。NKLA一度大跌36%，最新報25.2美元。

個股消息︰

Illumina︰基因測序公司Illumina（ILMN）同意收購貝索斯有份投資的癌症篩查初創Grail，交易總值將達到80億美元

Oracle︰收購TikTok見終點，甲骨文及Walmart（WMT）盤前分別升4%及1%

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！