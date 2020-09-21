港滙強勢｜金管局最新向市場注資147.25億港元 規模今年最大

港滙持續在7.75強方兌換保證水平徘徊，金管局最新一次於本港時段買入美元，沽出147.25億港元，規模為今輪資金流入周期以來最大。本港銀行體系結餘將於9月23日增至2,393.79億港元。

港滙自4月起升近強方兌換保證水平，金管局多次出手接錢捍衛聯繫滙率，至今累計沽出1,623.83億港元，單計本月累計沽出452.07億港元。

雖然資金持續流入，但港股仍受累環球股市下跌，恒指今日下跌504點，報23,950點，俗稱港股黑期的新加坡HS50指數，於港股收市後進一步低水150點，資金流入似乎無助股市表現。

一個月港元拆息升至0.5厘 創1個月新高

新股集資潮下，本港銀行同業拆息 （HIBOR）繼續走高。根據銀行公會數據，與按揭利率相關的一個月拆息報0.5厘，連升5日，創1個月新高；相較8月低位約0.23厘，已上升四分一厘。

華僑永亨銀行經濟師李若凡指，受頻密的上市集資活動及季結效應影響，港滙及港元拆息可能繼續高企。不過，隨著未來數月內銀行體系結餘可能進一步增加，料限制港元拆息的上升空間，預期一個月港元拆息可能在0.6至0.65厘水平見頂。

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