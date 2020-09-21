CanBank｜You are not our kind（散子）

經過國泰（293）一役之後，滙豐表態支持「港版國安法」，某程度上算是風險防控措施，不過對於中央政府而言，充份表現出無論其他是事項如何投誠，都改變不了出賣華為這個事實，看似公正廉明，說到底就是You are not our kind。

中國人對傳統，甚至是血統的堅持，就是堅持到腳趾尾上的趾甲都要講究，大家想必聽過腳趾尾一塊趾甲與兩塊趾甲的分別吧，筆者不想引起不必要的種族爭拗，所以就不具體說明了。今次中國商務部的《不可靠實體清單規定》，列入清單的，可以採取限制或禁足其中國境內投資，相關人員境內工作，小事亦可罰款了事；後果是大還是小，最後還是看中美之間的關係。

滙控左右不是人，股價自然重創，其實早在12年前金融海嘯的時候，已經有不少有識之士呼籲應該要沽售滙豐，聖誕鐘，買滙豐已經不適用，12年後的今日，海嘯價都失守，更直逼供股價，長揸又不派息，短炒值博率又低，除了可以成為大家茶餘飯後的話題之外，真係睇嚟都無謂。

散子

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