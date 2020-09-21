滙控創25年低｜三成MPF基金持有滙控 全港打工仔陪葬

中美角力升級，滙豐控股（005）腹背受敵，股價每況愈下，全港打工仔強積金陪葬。現時市面上至少有128隻強積金基金，十大持股當中有滙控身影。以全市場共417隻強積金基金計算，最少三成基金均持有滙控。

滙控周一以全日低位收市報29.3元；其他國際金融股亦不遑多讓，渣打（2888）今日急跌6%，收報34.9元。

即便無沾手本港股市，從無投資滙控，基本上所有打工仔會因為「強迫金」而間接買入、並持有滙控。恒指加入阿里巴巴（9988）、小米（1810）及藥明生物（2269）後，滙控目前仍然佔恒指比重約7%，僅次友邦（10.3%）及騰訊（10.1%），成為第三大重磅藍籌，因此無論主動或指數港股基金，總會持有滙控。

滙豐MPF一直跑輸市場，分析今年第二季滙豐所有強積金計劃，十大持倉涉及滙豐的，有三隻基金。首隻是恒指基金，持股9.2%為第三大持股，以該基金330億元計，持有滙控約值30億元；第二隻是主動型揀股的中港股票基金，持股最多的是盈富基金（10.6%），另持有滙控2.3%，為第九大持倉；第三隻則是自選歐洲股票基金，持有滙控1.3%，為第十大持倉股份。

財經事務及庫務局長許正宇5月底曾回應，截至今年3月底，共259個強積金基金持有滙控及渣打股票，該等投資涉及共約128億元強積金資產，佔強積金總資產1.5%。然而，滙控及渣打自3月底至今已累跌33.64%及19%，相信有關強積金投資表現亦受拖累。本報正向財經事務及庫務局查詢最新數據。

除本港打工仔強積金當災，滙控大股東亦直接受衝擊。根據彭博資料顯示，平保、貝萊德及領航分別持股6.97%、5.32%及4.63%，未能收息兼要捱價。

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