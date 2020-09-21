大棋局｜羈絆中美40年宿命（Mr. Tregunter）

美國近期行動加快而且步步進逼。美國駐聯合國大使克拉夫特，16日與駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章一齊食飯，然後講咗兩句話：美國正在推動台灣重返聯合國，或在聯合國衞生大會有一角色。

前一句係重話。須知道當日尼克遜同毛澤東達成協議，美國踢中華民國出聯合國，然後同中華人民共和國建交。推動台灣重返聯合國係乜嘢意思？當然此類外交陳述總會留有轉圜餘地，所以才有後一句。在聯合國衞生大會有一角色算唔算重返聯合國？

國際上不少政體宣稱自己係主權國，主要依據係符合《蒙特維多國家權利義務公約》。例如北賽普勒斯，現時只有土耳其承認；科索沃，現時有98個聯合國會員國承認；巴勒斯坦，現時有138個聯合國會員國承認。

有邦交，有大使館，先會有大使。所以台灣向來只有駐美代表（representative）。駐美國台北經濟文化代表處代表蕭美琴，在twitter的自我簡介改為「台灣駐美大使」（Taiwan Ambassador to the US），搞邊科？不過此改動只在其個人twitter出現，官方網頁並無改動。

貿易戰和尼克遜、毛澤東的協議分不開。當初彭斯演說係檄文，意謂趙孟能貴之趙孟能賤之，希望你能改變，猶帶三分敬意；蓬佩奧演說係通牒，期限之內不改你就唔使改，以賢臨人。中共指摘有人已踩到紅線，日前發佈一段模擬轟炸疑似關島的片段，並被網民發現化用三段美國荷里活電影鏡頭，甚有聞西「問你驚未」之力拔山兮氣蓋世豪勁。

早前美國國防部長埃斯珀亦特意提出，美國對世界的承諾如同1941年。1941年5月27日，美國總統羅斯福發表全國講話：「目前存在着對民族十分嚴重的緊急情况，差不多說宣戰已迫于眉睫……向英國提供物資是絕對必要的。美國毫不猶豫地使用武力以擊退德國的進攻。」12月7日日本偷襲珍珠港，美國正式參戰。希望美國上層演說止於彭斯及蓬佩奧，不要再出現特朗普講話。

美國重啟制裁伊朗，伊朗亦揚言被制裁的話會有決定性回應；台灣將「經常戰備時期突發狀況處置規定」的「第一擊」改為「自衛反擊權」；向來做咗先講的俄羅斯亦已在遠東地區增兵。此間即典型如宗預那番話：臣以為東益巴丘之戍，西增白帝之守，皆事勢宜然，俱不足以相問。

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