摸魚手札｜窮人才講移民（渾水）

上星期五《蘋果日報》邀請我講四大家族如何重組自己資產管理，在他們角度，這不叫做「走資」，而是叫做「全球性資產配置」。

隔一日，令一個媒體安排了有錢人施永青和我辯論移民。

在上年某一個時間點，移民台灣是一個很好的選項。現在台海衝突不斷，BNO放寬限制，一時之間移民去台灣的需求急劇下降了。香港人捱得，大家慢慢適應香港這樣差劣的環境，忍耐力提高了，少部份人有點不想走。

我本身很憧憬台灣的生活，早已打算40歲前移民台灣，這一兩年發生的事只是令我進度要加快，但戰略目標沒有改變。英國、加拿大和澳洲雖然是西方國家，但論吸引力，我還是喜歡台灣。

我這類階級會關心移民之後嘅生活或者工作如何打算，有沒有商業機會發展；但是在有錢人眼中，他們全世界都有自己的資產，只是調節相關的比例而已。他們冬天去滑雪，夏天去澳洲避暑，一年可以不在香港幾個月，本身就是全球頻密地流動。我們移民會講根，他們不用。

我讀哲學史，常常撞到那些政治哲學家終其一生顛沛流離，發揚自己的學說，但是他們總會遇上貴人，甚至混進了上流的圈子。我覺得如果要在異地發展事業工作，找到這些契機是重要的，否則都係用生活、下一代的教育作為最好的量度標準。

渾水

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