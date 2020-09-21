財經評論｜滙控的教訓　兩面不是人（羅家聰）

滙控（005）跌穿30元，應編輯要求，急就章評論。

滙控在港涉及的業務廣、牽連的客戶多、拖累的股民更多，萬一有甚麼冬瓜豆腐，滙控玩完意味香港玩完，這點美國知道，中共更加清楚。既然清楚，為何美國未制裁，大陸已欲先發制人？那要先講看似無關但關乎大局盤算的背景。美國逐間科技陸企搞，人所共見；華府高層踩入台灣後，深圳亦防空警報，擺出備戰姿態。大陸之所以夠膽，因其深明雙方都有核武，在保證互毁（mutual assured destruction）原則下打不成的。

既然真軍打不成，頂多如中印邊境般磨擦碰撞，那核武就非真使得出的最強武器。對美國而言，要進一步升級其「武力」，很自然會出動同樣被視為核級數的金融制裁。隨着美股回落尤其科技股，反正都跌，特朗普在金融制裁上再毋須投鼠忌器了；這點，中共也想到的。全港人走或死光，中共毫不介意，心底更會加句活該；但無了這金蛋，她不捨得的。由此可見，中共不會真搞滙控，如備戰般也是擺姿態矣，而這自殘行為，是向對家發放「破釜沉舟」或「玉石俱焚」的訊息，常為實力較弱一方所傾向採用。

搞滙控的第二個或許更重要原因，是要逼其歸邊，和對全港金融界發放統戰訊號。中共抄了「擒賊先擒王」之理，滙控貴港銀一哥，只要滙控徹徹底底毫無尊嚴地跪低，渣打等大行亦難免要跟隨，花旗等外資更要考慮撤出香港。用「賊」來形容其實不當，難道不徹底跪低就是賊？只有中共才這樣想。當幾乎所有大銀行都歸邊、非跪即走後，美國便再難打這張牌。這點中共想到，美國也應知道。既然牌要快打，就真會快打。

如果真打，大陸無力招架，但已在其盤算，故近期人幣擴權之勢，實是為此打算。這意味中共已決心豪賭這一刀兩斷。做兩邊生意的滙控可以怎樣？

早已建議遷冊台灣，竟當笑話；但亦太遲了。

羅家聰

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