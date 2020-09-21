部署買周期股　紫金受惠復蘇

【圖金者言】上期文章稱「下個時間窗9月8日 ，關注是否出現另一個低點」，同時認為美股「在聯儲局行動上有所退出之下，急漲之後有下跌風險」。從之後實際走勢看，自9月8日開始恒指見底反彈，由最低24213反彈至9月16日最高24829點；無獨有偶，9月16日亦為時間窗發生變盤。從形態上說，該反彈至38.2%精確見頂回落，是弱勢表現；24300點是重要位置，假如失守，要小心指數有更弱勢表現。

從長期圖表分析看，敝欄去年稱今年3月為重要周期低點撈底時機，順利見低點之後，該月線圖級別低點應當有能力支持港股出現升浪；可惜7月反彈至預期的26000阻力後出現回調，其後並沒進一步上漲破頂形成上漲趨勢，而是轉折回落弱勢震盪。沒升浪就只是反彈而已，較好發展是再度下跌，摸底形成第二隻腳並守穩23000後才慢慢回升；因此未來兩個月須保持謹慎。

恒指弱勢 伺機撈底

這不代表要清倉離場，始終過去一年多時間，即便指數大跌，通過精選優質股份持有仍可獲不俗回報；上期已總結了敝欄過去一年多的選股成績單，實際證明了跑贏大市和持續盈利。其次港股並沒很大價格泡沫，支撐大市的科技股估值雖然已不便宜，但基本面確實不俗，邏輯無法被推翻，還處上升通道。

另一邊廂，本地股基本因素雖然疲弱，惟估值便宜。即使筆者最為看淡的滙控（005），表現不濟屬預料之中，股價亦開始接近28元目標位置；此處同時是2016年和2011年最低位置附近，不難出現技術性反彈。因此我認為，恒指雖弱勢，但未來外圍下跌時有可能跑贏，出現類似2018年底情形；假如條件吻合，我準備大手入貨。

美銀美林早前指，美股周期股和價值股未來表現會更強勁，此看法與高盛上周的報告方向一致；高盛策略師認為，疫苗獲批及美國大選結束後，市場主角可能快速變化，傳統周期性股票和銀行股有望獲支持，導致殖利率曲線變陡，並使科技股的領軍地位受挑戰。

美銀美林明顯是周期分析信徒，其提出的投資時鐘尤為經典。當然，現時互聯網存在有別於傳統經濟周期，然而背後理念仍值得借鍳。年初由於疫情爆發，市場快速經歷「滯漲期」現金為王，到「衰退期」債券牛市再到「復蘇期」股票跑贏，完整周期下個進程就是「過熱期」大宗商品周期股開始表現。不難發現周期股有很多處於長期底部，部份有催化劑如紙業股玖龍紙業（2689）破一年新高；理文造紙（2314）亦大幅回升，筆者仍看好其短期表現。

本期挑選紫金礦業（2899）作為周期股一員放入組合內。紫金除了黃金外，銅的收入亦佔半壁江山；金能抗通脹，銅則受惠經濟復蘇。除電子通訊5G消費，各國政府希望提振新能源汽車以振興經濟、促進就業，兩者皆為用銅大戶。銅價最近造好並創新高，紫金一直堅持主業，過去五年營業額持續擴大，持續經營業務利潤不斷增長，是一家默默成長中的隱形冠軍股。

股無雙