【異動空間】炒黃金周睇兩單消息 - 魏力

中秋國慶將至，有哪些股份可短炒一轉？以下兩單消息，值得戰友注意。

一、大陸電影院上座率限制，由8月份的50%上調至75%，9月25日生效。看電影必須佩戴口罩、網絡實名訂票、無接觸方式購票。此消息最受惠自然是貓眼娛樂（1896），睇圖亦是反彈在即。

貓眼本月初衝上16.06元、創1月份以來新高後，反覆回落至20周線（最新13.32元）水平。深度調整過後，上日於橫行區出現首支陽燭，9 RSI於超賣水平回升，均屬回穩訊號，上方首站阻力為50天線14.2元，止蝕位設定於12.6元即可。

國慶檔期暫確定有7部新片在大陸放映，在港上市的相關電影股包括阿里影業（1060）及歡喜傳媒（1003），但相比貓眼娛樂，兩隻電影股千層蟹貨，炒作動力成疑，即使炒起亦轉瞬即逝，可謂不炒也罷。

二、旅遊景區接待遊客量由50%，上調至最大承載量的75%。相關股可留意同程藝龍（780）及驢跡科技（1745）。前者屬較上游的訂票業務，但走勢上處於調整格局，可吼13.8元附近吸納。後者則提供線上導覽服務，處於產業鏈較下游位置，復蘇較為緩慢，現水平雖不算貴，但毫子股波幅大，只適合貼市戰友參與。

筆者為證監會持牌人，持有驢跡科技財務權益。

魏力

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