中美爭拗升溫　港股料欠動力

【本報訊】中美局勢持續緊張，繼解放軍接連派出軍機飛繞台灣，又剪輯美國電影恐嚇要炮轟美國，香港夾在中美之間，料港股繼續受政治因素困擾「尋底」。

解放軍連續三日出動戰機擾台，昨日更將矛頭指向美國。中美關係拖累港股走勢，宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒指，「緊張局勢都維持了好一段時間，港股沒向上動力，恒指低位橫行」。他預料港股會維持低位徘徊，甚至有機會遂步回落至22000點水平。

林嘉麒指資本市場未見恐慌，認為擦槍走火機會低，現時資金因美國息低，故流入港股賺取息差；但若中國再有大動作，令資金避險流走，港元會轉弱，港股亦會有更大跌幅。

暫時好消息是TikTok的封殺令獲押後一星期執行，特朗普「祝福」TikTok與甲骨文、沃爾瑪的交易，指他理論上已批准交易。惟目前同類的騰訊（700）旗下WeChat，如期於昨日被禁；林嘉麒指出，美國如期封殺WeChat，但沒想像中「辣」，只是不可再下載，目前用戶仍可使用。騰訊股價走勢取決於美國會否禁騰訊旗下的多款遊戲。

金利豐金融研究部執行董事黃德几認為，恒指短線或下試24000點水平，本周新股華住集團（1179）及樂享互動（6988），預期未必有好表現；惟周五新上市、與雲端軟件服務相關的明源雲（909），則可睇高一線，「股神畢菲特向來唔參與新股市場，但雲端軟件服務概念新股SnowFlake，佢竟然破戒，可見潛力頗高」。

內地兩券商籌劃合併

另外，內地兩間中小型券商國聯證券（1456）、國金證券發公告籌劃合併。國聯證券發公告，擬向國金證券全體股東發行A股股票，交換其所持國金股份。國聯證券指，與國金證券控股股東長沙湧金（集團）簽定股份轉讓協議，以收購其所持國金證券約7.82%股權。有關發行A股數目、作價等有待磋商。國金證券註冊資本約30億元人民幣，從事證券交易等業務。