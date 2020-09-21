何車500｜3.4倍PE買「豬肉股」，收十厘息（何車）

卜蜂國際（043）1988年4月以1元招股，按彭博根據後期股本變化調整，當年首日收市價1.18元。卜蜂上市32年，恒指由2,500升至24,000，升幅8.6倍，卜蜂現價則仍低於當年。

1）8月19日，卜蜂受中績爆燈刺激，股價最高0.90元，現價0.74元，調整18%，公司市值178億元。泰國華人首富謝國民家族（彭博去年評為亞洲第三大富豪）佔48.8%，第二大股東日本伊滕忠商事（日：8001）佔25%，市值高達3,170億港元，所持卜蜂在2014年7月向謝氏購入，每股1.1元，持貨6年賬面暫蝕3分之1。

2）卜蜂最新大動作是旗下一家全資附屬公司「正大投資」，將以321億港元收購大股東謝氏43家養豬公司，由正大投資發行新股支付，作價PE僅5倍；卜蜂在正大投資的持股量，將由全資降至35%，餘65%由謝氏擁有。交易作價相等於卜蜂市值的1.8倍，條件優厚，卜蜂並無付出現金，公司膨脹，業務可起協調效應，交易對卜蜂有利。

3）今年上半年，卜蜂營收313.5億元（港幣．下同），按年增25%；純利24.96億元，按年爆升291%，並相等於去年全年的93%。預測今年全年賺52億元，增長94%，預測PE僅3.4倍，預測PB1.4倍。

4）謝氏在泰國、印尼、台灣，擁有三家上市的食品與飼料公司，今年平均預測PE 20倍，PB 2.7倍。本文所薦的卜蜂，便宜幾條街。

5）卜蜂首季特息0.8仙，今次中期3仙，預測全年7.6仙，股息率高達10.3厘。

＊卜蜂屬食品與飼料股，將新增「豬肉股」成份。龍頭豬肉股萬洲（288）今年預測PE 9.1倍，卜蜂PE照此打6折即5.5倍計，可見1.2元，潛在升幅62%，伊滕忠持股6年有望「回鄕」。

同場加映：昨文薦買中國海外（688），理由之一是預測PB較華潤置地（1109）折讓四成半。與最大的民企內房股比較，中海外亦是大超值。恒大（3333）、龍湖（960）、融創（1918）、碧桂園（2007）等大型民企同業，預測PB平均1.38倍，中海外的0.64倍較它們折讓高達54%。

市場對重債的民企內房股有戒心，大型民企同業平均淨借貸／股東資金比率高達121%（最高者199%），仍可「享有」高PB，中海外隸屬國務院 ，淨借貸比率只有33%，令人安心得多，但PB反而遠低於重債大型民企同業，不合理，吸引力大得多。

中海外現價20.1元，目標價重溫：29.3元。華泰睇35.1元，高盛睇31.1元

何車

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