新盤動向｜西營盤藝里坊．2號加推72伙 周六次輪銷售

本港疫情轉趨穩定，發展商加快新盤推售步伐，恒地（012）西營盤忠正街藝里坊．2號上周首推幾近沽清，發展商今日再度加推72伙，並落實於本周六進行次輪銷售，其中更首度推出2房戶型。

藝里坊．2號上周首輪銷售沽出逾九成單位，發展商最新加推價單應市，涉約72伙，戶型由開放式涵蓋至2房戶，價單定價為623.3萬至1,161.6萬元，呎價介乎26,927至32,739元；以最高折扣優惠4%計，折實售價介乎約為598.3萬至1,151.3萬元，折實呎價則為25,849至31,429元。另外，項目將於明天開始收票，本周五截票，並於本周六進行次輪銷售。

大角嘴傲寓日內上樓書 最快月底開售

其士國際（025）與市建局合作發展大角嘴福澤街傲寓，新近獲批預售樓花同意書。發展商指，項目將於日內上載樓書，並於明日率先開放示範單位予傳媒參觀，預料將在短期內開價，最快月底開售。

傲寓屬其士國際首個全資住宅項目，集團銷售及市務經理冼佩盈表示，項目將於今日內上載樓書，並於明日開放示範單位供傳媒參觀，冀可於周末開放予公眾。冼續指，項目將於短期開價，最快月底開售。

傲寓全期項目提供144伙住宅單位，包括46伙開放式單位、88伙1房開放式戶，以及10 伙特色單位。其士集團物業發展部總經理司徒世華指，標準戶型實用面積介乎300至706方呎，另有262方呎特色戶型；預料適合年青上車一族。

對於未來樓市走勢，司徒世華表示，雖然經濟不景，但整體樓市未見受太大影響，市民仍有意欲置業；而集團將積極留意政府投地和市建局項目，物色合適項目發展。

日出康城Sea to Sky 3房買家撻定 損手68萬

受疫情影響，本港經濟復蘇無期，再有心雄入市買家撻定離場，其中長實（ 1113）將軍澳日出康城Sea to Sky繼7月錄得「三連殺」，新近再錄一宗撻定個案。

據一手成交紀錄冊，Sea to Sky 2座18樓J室，屬實用802方呎3房戶。買家原於本月12日以1360.9萬元購入單位，呎價約16,968元；買家最新取消交易，料遭發展商沒收樓價5%定金，涉約68萬元。

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