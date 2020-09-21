佬訊專欄｜迷失在.＊ 這場﹍×°愛情遊戲（佬訊）

（為保障佬編及某些朋友的安危，先旨聲明，以下內容純屬虛構，如有雷同，實屬巧合。）

「好彩有疫情咋！」

疫情之下，往往會有些奇怪的得益者。昨晚與三個佬友聚舊，看到他們不約而同在疫情之下找到些silver linings，實在不知應該感到佩服還是安慰。

Frankie與女朋友Candy拍拖也一段時間，數數手指，也差不多時結婚的時候，雙方也有默契，覺得今年應該差不多要求婚了。Candy是比較fancy的女孩，夢想的婚禮在迪士尼，也不止一次透露過，夢想的求婚是在瑞典的熱氣球。如今因為「疫情關係」，以上計劃統統不用再想。

「即係你用疫情做唔求婚嘅藉口？」在老朋友間，佬編把口比較直。「唔係！」Frankie好像怕有偷聽器般急急否認。「只不過而家大條道理搞得簡單啲姐，幫緊你幫緊你。」講起簡單，另一位朋友Jason馬上搭嘴。Jason上個月剛剛結了婚，因為疫情及限聚令的關係，婚禮一切從簡，只叫了剛好二十個最親的親戚及朋友，出席簡單而隆重的證婚儀式。

「其實我本來就唔想搞得太大。」由細到大，Jason都是我們當中最沉默，最不想受人注目的一個，「咁啱疫情，咁就無計啦，同埋細細地搞未幾好，嘿嘿。」說着說着，他竟然忍不住笑起來。雖然之前訂落的酒店攝影化妝婚紗等全部要押後延期，但這樣緩衝一下，似乎已令Jason放鬆不少。

「咁咪啱囉！其實婚禮根本就勞民傷財。」這時候，單身寡佬的Keith終於找到加入話題的機會。「新人搞得辛苦之餘，其實冇人想去。而家取消嘅取消，延期嘅延期，大家都舒服晒，win win win。」

說罷他攤開雙手，擺出一個「right？」般的表情。一時間全店靜晒，啤酒凝結，讀者開始投訴。事到如今，佬編也有必要來打個完場。一世人一次，為所愛的人做些傻事，值得嘅。我們都迷失在.＊ 這場﹍×°愛情遊戲，愛情從來都不需要太理智。

佬訊

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