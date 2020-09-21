屢遭狙擊｜Nikola創辦人自願落台 股價市前暴跌25%

氫燃料電池汽車Nikola（NKLA）創辦人Trevor Milton，在美國證券交易委員會（SEC）調查期間，宣佈即時辭任主席，職位將由董事會成員Stephen Girsky頂上。受消息拖累，Nikola股價於美股市前交易急跌25%，報25.69美元，料開市將創下6月4日SPAC形式上市以來最低。

事源沽空機構Hindenburg Research在9月10日出報告，指控Nikola欺騙投資者，形容它為一連串複雜的謊言組成的騙局，令Nikola股價由50美元急挫至35美元水平，連美國證券交易委員會亦介入事件調查。

Hindenburg的分析員指Nate Anderson指Nikola聲稱去年開始運作的突破性電池系統並不存在，而且所謂自家設計的零件實際是由從第三方購入。

Nikola則反駁指其合作夥伴均進行過盡職調查，並且主動與SEC接觸，並會全面合作。Trevor Milton則在Twitter上解釋辭職是為了公司能夠專注發展，將以個人身份對抗錯誤的指控。

Nikola在6月4日以SPAC形式上市，股價首日開37.55美元，帶挈現年39歲的Trevor Milton成為億萬富翁，隨後幾日股價一度高見93美元，令持股20%的創辦人身家曾經達到90億美元，最新賬面值23億美元。

被視為Tesla影子股的Nikola，創辦人Trevor Milton作風亦都似足Elon Musk，經常在Twitter及IG宣傳Nikola。不過質疑的聲音亦不絕，包括是集團市值超過170億美元，但連一架車都未推出市面，現階段甚至連原型車也沒有。

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！