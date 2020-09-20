蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

【曾淵滄專欄】從二線科技股尋寶 - 曾淵滄

2小時前
■神州數碼控股主席兼首席執行官郭為。　資料圖片
columnist
專欄作家 : 曾淵滄

前陣子，特朗普初次簽署行政命令，禁止美國企業與微信合作，當天，微信母公司騰訊（700）跌破500元，但是第二天就反彈，並一直維持在500元之上。市場相信特朗普的封殺令最終一定會修改，縮小封殺的範圍，以免封殺微信的同時，也使到美國企業損失慘重。9月18日，美國政府宣佈將於9月20日正式封殺微信，不過，封殺範圍也的確縮小了，封殺令只限美國本土，而且留下許多「路」給仍想用微信的美國居民。

看來，騰訊所受的打擊將是很小的，特朗普朝令夕改，剛過去的周末，又出現一宗局部放生華為的事件，那是美國電腦處理器生產商AMD公開說，他們已獲得向華為供貨的許可證，為甚麼AMD可以供貨給華為？不得而知。總之，特朗普的總統行政命令是會隨時修改。因此，現在投資科技股，不妨留意一下一些二線的科技股。

香港上市的二線科技企業的市場，幾乎百分百在中國內地，對美國無威脅，被封殺的可能性低。

二線科技企業中，不少結合了共享經濟的概念，我仍對共享經濟的最初概念是Uber，是共享單車，現在最流行的共享經濟是雲計算，在雲裏，可以共享硬件、軟件、數據資料……。

我相當喜歡神州控股（861）這隻股，這是一家由聯想（992）分拆出來的二線科技股，過去幾年不斷的尋找方向，改組又改組，終於在近一年來，在智慧城市建設與Daas方面有很不錯的成就。所謂Daas就是雲端計算服務的一種，在雲端裏提供資料、運算分析的軟件，是綜合了共享大數據及運算分析的軟件，按次收費，使用者就不必投入巨資自己購買硬件、設計與發展軟件，再加上收集大數據所需要的成本，因此，可以說是一個成功的共享經濟概念配合含金量相當高的科技成果。

曾淵滄

財經評論員

曾淵滄專欄曾淵滄微信騰訊特朗普共享經濟二線科技股神州控股雲計算
關心你飯碗，貼近你生活，即Like「蘋果ATM」FB專頁！
BannerBanner