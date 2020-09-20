【曾淵滄專欄】從二線科技股尋寶 - 曾淵滄

前陣子，特朗普初次簽署行政命令，禁止美國企業與微信合作，當天，微信母公司騰訊（700）跌破500元，但是第二天就反彈，並一直維持在500元之上。市場相信特朗普的封殺令最終一定會修改，縮小封殺的範圍，以免封殺微信的同時，也使到美國企業損失慘重。9月18日，美國政府宣佈將於9月20日正式封殺微信，不過，封殺範圍也的確縮小了，封殺令只限美國本土，而且留下許多「路」給仍想用微信的美國居民。

看來，騰訊所受的打擊將是很小的，特朗普朝令夕改，剛過去的周末，又出現一宗局部放生華為的事件，那是美國電腦處理器生產商AMD公開說，他們已獲得向華為供貨的許可證，為甚麼AMD可以供貨給華為？不得而知。總之，特朗普的總統行政命令是會隨時修改。因此，現在投資科技股，不妨留意一下一些二線的科技股。

香港上市的二線科技企業的市場，幾乎百分百在中國內地，對美國無威脅，被封殺的可能性低。

二線科技企業中，不少結合了共享經濟的概念，我仍對共享經濟的最初概念是Uber，是共享單車，現在最流行的共享經濟是雲計算，在雲裏，可以共享硬件、軟件、數據資料……。

我相當喜歡神州控股（861）這隻股，這是一家由聯想（992）分拆出來的二線科技股，過去幾年不斷的尋找方向，改組又改組，終於在近一年來，在智慧城市建設與Daas方面有很不錯的成就。所謂Daas就是雲端計算服務的一種，在雲端裏提供資料、運算分析的軟件，是綜合了共享大數據及運算分析的軟件，按次收費，使用者就不必投入巨資自己購買硬件、設計與發展軟件，再加上收集大數據所需要的成本，因此，可以說是一個成功的共享經濟概念配合含金量相當高的科技成果。

曾淵滄

財經評論員