餐飲市況 | 百勝中國：性價比高產品需求增　Pizza Hut、KFC非堂食佔比增逾50%

本月來港第二上市、在國內經營包括Pizza Hut、KFC等8個餐飲品牌的百勝中國（9987），集團首席執行官屈翠容在網上媒體發佈會上表示，內地疫情回穩後，有些人的工作或受到影響，客人對性價比高的產品需求增加，價錢要更優惠；疫情亦令Pizza Hut、KFC的非堂食佔比增加，但屈認為外賣佔比上升的同時，實體店的密度同樣重要。

中國疫情回穩後，屈翠容觀察到顧客消費變得審慎，如何令產品更優惠但食品質量及盈利得以保持，是公司著手要做的工作。包括外賣及外送的非堂食趨勢料在疫情後會持續，目前KFC的外送及外帶佔比分別為30%，堂食佔40%；Pizza Hut亦有逾50%的交易為非堂食。

不過，屈認為考慮方便性及食品保鮮度，實體店的數目要多，才可更快將食品送往客人手上。集團將維持今年開800至850間門店不變，只要KFC的回本期維持約2年，Pizza Hut的回本期維持約3至4年便會繼續開店，長遠目標是門店由約1萬間增至逾2萬間，店舖面積會由3,000至4,000呎減至約2,000呎水平。

首席財務官楊家威說，集團今年第二季度的系統銷售額已恢復到去年的96%，同店銷售恢復到去年同期的89%。由於北京6月疫情再度回升，加上學校假期延後一個月、對公司6至7月復蘇速度有些微影響，料8月表現可回復至3至5月時的水平，視乎不同地區的疫情變化。因應疫情來自國內政府的大部分補貼已在6月起停止。

百勝中國在內地經營肯德基（KFC）、必勝客（Pizza Hut）、塔可鍾（Taco Bell）、小肥羊、東方既白、黃記煌、咖啡品牌Lavazza、COFFii & JOY。

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