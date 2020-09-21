中環迷你裙｜飲食巨擎浴火重生？（Samantha）

武漢肺炎對全球不少行業的影響屬災難級，與沙士不同的是，沙士影響範圍小時間短，反彈也快，今次影響全球性和時間長，做生意的，若用沙士那一套，齋靠咬緊牙關而唔變通的話，隨時有沒頂的風險。市場沒有多少間香港電視（1137）迎來機遇，對上市公司而言，面對疫情離不開兩招：削成本和轉型，雖可恥但有用，削減成本換取轉型的時間，才能在疫情常態化的形勢中，給予「浴火重生」的憧憬和調升估值。

Sysco（SYY）是全球食物和相關產品經銷商龍頭，疫情前主力向餐廳，醫療、教育機構和宿舍等提供食物、廚房用具和餐桌等設備和用品等，故受疫情影響的波及度可謂百分百，該股早於3月要精簡架構裁員和員工要放無薪假，但無論股價或業績也止不住跌勢，直至今個月才出現轉勢的迹象。

SYY上月公佈第四季業績，收入按年劇降43%至89億美元，non-GAAP虧損1.48億美元，全年拉勻盈利仍有10億美元，按年跌44.4%。業績公佈後股價沒再往下挫，上周終於突破橫行區，想進一步收復今年以來的失地。管理層績後談到3件事，第一，自年中起銷售按周逐步改善；第二，經過多月精簡架構下，減少3億美元年度永久性的成本，手上現金增至60億美金去投資未來的發展；第三，自疫情以來獲得超過10億美元新業務。

SYY自疫情開初已着手轉型，其中一瓣新業務是線上食品雜貨服務Sysco@HOME，由於SYY本身就向餐廳食肆等供應蔬菜、肉類、水果、麵包以至各式各類飲品，故SYY應對策略就將這些商品賣到消費者手上，與超市直接競爭，優勢在於他們能將原先供應給高級食肆的高檔食材售予一般客戶，同一件貨獲得更好質素和更便宜價格，第二，他們設有食品包，如泰式咖喱、煮麵的肉湯湯底、春卷，以至給小孩帶返學食的muffin、雞批等。這個變陣目標是工作繁忙和喜歡一站式購物的四人家庭。

另外，SYY亦積極幫助客人轉型，幫超過1.6萬家由餐廳變身外賣專才，讓客人買食物回家享用，重塑經營模式，協助善用資源，例如怎樣善用食材做外賣生意，從而改善銷售和盈利能力，讓手上客人不會因疫情而沒頂。公司指，季度業績較他們預期的好得多，轉型希望能更有競爭力和滿足客戶日新月異的需求。若閣下也相信行業已見底，不妨伺機吸納。

Samantha

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