操盤手札記｜中秋富貴「險」中求（割柑人）

中美科技戰升溫，TikTok賣股有冇抽成50億美元設立教育基金出現羅生門，單deal可能會丟。上周五美股四巫日三大指數齊跌1%，當中反映科技股嘅納指已由高位跌逾一成，陷入技術調整，科技股迷霧重重。

周一，中港股市分別跌0.6%同2.1%，科技股沽壓持續，刀口上嘅滙控（005）亦然。恒指失守24,000關，收近低位報23,950，短線料將下試6月低位23,680水平。科技指數收7,195，跌2.4%，後市或再隨納指尋底，並再拖低恒指。隨着中國成為全球第一個走出肺疫陰霾嘅國家，估計亦會成為今年唯一錄得經濟增長嘅主要經濟體。

早前商務部力推「全國消費促進月」，加上中秋、國慶黃金周臨近，內需消費股料有炒作；另外，亦可留意走勢相對落後嘅內險股、內券股；至於內銀股，由於國策焗其「讓利」，冇乜「錢途」。

內險股上周五發力追落後，但周一又隨市急回。不過，疫後經濟復蘇，市民保險意識提高，內險股應有可為，不妨吼位低吸。揀內險股，要睇兩瓣：一、保費收入；二、投資收益。內險股中，藍籌國壽（2628）可睇高一線，一來保費增長同新業務價值增長都跑贏同業；二來所收保費投資喺債市同股市嘅收益，隨着國債孳息同A股回升，股價相對內涵價值亦會回升。

國壽今年上半年保費收入按年增長13.1%，新業務價值按年增長6.7%，係內險股中，唯一錄得新業務價值正增長嘅公司。最新公佈嘅8月營運數據，雖然保費收入增速比預期慢，但估計最差時刻已過。另外，現時國壽股價相對內涵價值只有0.38倍，相對舊年同期嘅0.6倍，估值明顯偏低。國壽現價18.04元，首站上望20元水平。

割柑人

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