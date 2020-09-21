魚樂無窮｜跌市點解細成交（唐牛）

經過連日悶局後，港股終見突破，可惜係向下唔係向上，恒指跌穿24,000大關，重擊牛仔重倉區，但大市成交維持在1,100億水平，我會演繹為市場未算恐慌，沽盤非排山倒海，但承托力明顯不足，故一下子已唔見500點，對後市並非好事。跌市元凶之一，必數大笨象滙控（005），市傳被中國列入《不可靠實體清單》，眼見30蚊只得幾百個買盤，數量亦只得幾十萬股，結果三兩下被沽爆，血肉長城不再，反映不少散戶已死心，撈底變淆底。

雷蛇（1337）逆市尚算硬淨，主要原因有兩個。第一，回購由9月開始重現，股數由年中一百幾十萬股，大幅抽升至球球聲（最多一次單日達834萬股），推動力相對提高。第二，旗下金融科技分支Razer Fintech與富蘭克林登鄧普頓達成數碼財富管理合作，共同設計及創建平台，提供數碼財富管理服務及多元資產方案。

「明明做開遊戲硬件，搞財富管理咪係不務正業？」非也，集團軟件平台註冊用戶達1億名，除Razer Fintech外，還有課金平台Razer Gold，早前亦表明有意染指新加坡虛擬銀行，名副其實軟硬兼施。在宅經濟越來越盛行，配合感恩節、光棍節、聖誕節等大節日，銷售表現值得期待，只要守住1.6元水平，有望繼續做逆市奇葩。

唐牛

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