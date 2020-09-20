【Second Life】虛銀聯手挑戰巨人歌利亞 - 杜夫人

3個月前寫過eDDA，話有大行為阻存款流失，向虛銀收取高達2%手續費，後尾有媒體開名話係獅子行。近日有最新進展，在虛銀聯合施壓的情況下，銀公踏出第一步，發出指引籲雙方重新磋商。

收取手續費是商業行為，喺香港呢個好似仲自由嘅「自由市場」，又真係唔應該受干預，收費太唔合理另作別論。另一邊廂，eDDA是用戶存錢入虛銀賬戶的主要渠道，𠵱家打開虛銀手機app，唔少都准用戶以eDDA過數，眾安最近仲有campaign，經eDDA入1蚊就可以抽獎，1蚊博5,000蚊。

傳統銀行又好，虛銀又好，同為市場參與者，唔滿意劇本，想落場改都相當自然。「爭取減價」這齣好戲正進入戲肉，據講近日由中銀、怡和及京東數科成立、同時擔當銀公虛銀小組召集人的Livi Bank，召集埋其餘7間虛銀話事人，搞咗場閉門會議，希望集思廣益，一戰巨人歌利亞，爭取較合理、有利的結果。

市場流傳有話事人提出聯署施壓，亦有人提議一行一信向金管局游說。不過，最終考慮到反競爭法和整體觀感，最終都係以靜制動。

大戰如箭在弦，一直無表示嘅銀行公會在9月17日向業界發出新指引，提出現時零售銀行就eDDA過數向其他銀行或儲值支付工具（SVF）收取的費用存有大差異，仲列出兩大原則，一是鼓勵零售銀行支持資金經eDDA的雙向流動，二是eDDA服務費應基於公平及合理方式進行雙方面商業磋商，建議重新考慮bilateral agreement。

無料到，無特別，無指向性，亦無偏幫任何一方。後續係滙豐大方配合，抑或虛銀們行動升級、高呼訴求，繼而令本港金融、銀行市場做到普惠金融，本欄只能拭目以待。

杜夫人

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