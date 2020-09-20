【智取大市】ATMX首選仍是美團 - 晉佳

納指月線圖暫時喺9月出現長陰燭，狂潮可能告一段落。科技股近幾個月股價實在升得太厲害，大戶實在點沽都贏，即使有聯儲局無限量寬護盤，科技股整固潮仍較大機會持續落去。

港股當中，ATMX亦可能面對相若命運，若然覺得大型科技股長遠前景仍然亮麗，選擇候低分段吸納嘅話，究竟邊隻比較好？美團（3690）相信仍然係首選，皆因高增長能見度比較高。即使旅遊業務受疫情打擊，加上外賣業務收入增長將會放慢，但雜貨業務「美團閃購」同埋團購業務「美團優選」有synergy兼能夠帶嚟新增長點，情況就似幾年前騰訊（700）藉着QQ、微信平台不斷開發新業務製造盈利，高增長持續之下有助股價再破頂。

ATMX裏面，騰訊同阿里（9988）基數偏高，小米（1810）手機業務即使搶佔華為市佔率，長遠增長潛力有限。4股當中，相信美團他朝會係最快破頂嘅一隻，小米再破頂能力相對低。

情況就似2014年初嘅科網濠賭股熱潮，騰訊同一眾濠賭股喪炒，最終只有騰訊一枝獨秀，不久之後能夠再發力創新高，原因係盈利保持高增長。銀娛（027）、金沙（1928）等等喺6年半後嘅今日，都未能超越當年高位，證明熱潮過後，盈利增長能力先係股價回升嘅最大原動力。

晉佳

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