滙控創25年低｜91歲董偉持股數十年不沽：市場70年來最差 仲衰過打仗

【新增內容】《環球時報》首席記者Qingqing Chen指滙控（005）將被中共列入不可靠實體清單，加上滙控同時面對外洩密件的不利消息，指於2013年至2014年間容許騙徒由美國轉賬8,000萬美元到香港，連環不利消息拖累滙控股價大跌5.3%，收市29.3元創下25年低位，市值只剩6,063億元。

董偉持股幾十年未郁過

證券界老行尊董偉，持有滙控（005）多年，他接受電話訪問時說：「未郁過！揸咗幾十年，已經無Cost。」他又指，目前不是投資或投機的時間，「我已經91歲，15歲從事證券行業，做咗七十幾年，目前是最差的時間」，即使面對戰爭時期，市場也沒有現在般差，不單是滙控，其他香港上市的銀行股均跌一半以上，經濟差，加上冬季可能面對新一波疫情，目前不是買賣股票的時間。

他又認為，美國總統大選，若特朗普勝出，中美關係可能會進一步轉壞，市況「都唔知幾時先會好」，董偉在退休後，投資組合中有一部份是股票，一部份是其他投資，未來會持有多些現金，並會以美元為主。

至於第一代出市代表張天生指出，自已早就不看好滙控股價表現，十年前已經認為恒生（011）好過滙控，因為恒生是本地銀行，滙豐是英美行，不過不少客都仍然鍾情滙豐，結果亦都損手收場。

龐寶林指比滙控好的股票多的是

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，滙控跌穿30元後其實仍未見底，主要是看部份長期股東是否沽貨離場，「等埋呢班人走晒，股價先至見底。」他認為滙控基本面並非想像中差，首先公司仍未蝕錢，只是停派息及未裁員，但因為香港經濟轉差，因此滙控亦會受影響，「近年滙控賺錢都只要在亞洲區，歐美地區都蝕嘅，如果之後栽員係對公司有利，尤其裁走外國嘅員工。」他認為若是今年內買入滙控，即是40多元左右而又鍾情這間公司，現在是撈底溝貨的時機，但他認為要揀股份，有其他更好的選擇，「物管、航空同內需股，仲有新經濟股都好過滙控，我自己、基金同客人嘅資產組合入面，都冇滙控，今年都冇掂過！」

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，即使滙控股價跌穿30元，亦不值得撈底，甚至可以造淡，「久不久才升1%，並不代表什麼，科技股隨時都可以有幾個百分點的升幅。」對於長線投資者主要看派息，它又不派息，根本不值得睇。「今日你覺得（股價）30元關口重要，半年後可能會覺得（股價）20元關口重要。」

騰祺基金投資管理董事沈慶洪指出，銀行股高峯期早在2008年金融海嘯後已過，低息環境下，息差受壓，監管機構加強規管，而在經濟環境轉壞下，銀行股首當其衝。滙控本身更非單受經濟因素影響，加上「唔知幾時先有息派」，股價難有好表現。

此外，據英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）引述消息指出，滙控及渣打正尋求如何應付來自特朗普的潛在極端措施，包括從美國金融系統之中切斷。法律及監管專家表示，銀行正研究如何於不能使用美元之下仍保持繼續經營。不過，兩家銀行的高層以及香港監管機構均認為出現這種發展的機會甚微。

報道指，滙控及渣打正進行最壞情況的臨時計劃，中美之間的政治及貿易紛爭將限制銀行服務中國個人及企業，這被稱為二級制裁。

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