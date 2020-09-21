蔣握築迹｜「濕淫之地」不是一無是處（蔣匡文）

香港地少人多，土地缺乏，以港島灣仔為例，當年的海岸是在皇后大道東及灣仔道一帶，今日已推出幾百米了。在九龍半島，今日之彌敦道，除了九龍公園的小山一段外，其西大概就是原始海岸線，其西面就是填海區，當年把在亞皆老街北的幾個小山鏟平，把土填在西面，新填地街西就是當年填海區的海邊。其他地方，包括深水埗，長沙灣、觀塘、荃灣、葵涌都有不少地是填海而來，包括現政府總部。

在堪輿學上，這些由河海填來的土地，稱為「客土」，因為泥土不是原來地方的土，而因為這些地從水而得，天然水位較高，所以又稱為「濕淫之地」。 因這是外來之土，帶水重，不是原來龍脈之氣，所以說客土無氣，在此地建屋住宅，會出現家庭不完整之象，家庭容易出現婚姻不順、單親、求子有難等問題，但今日社會中有不少人終身不娶，單身、同性婚姻、夫妻不要生子女等等，居住此地區便問題不大。

濕淫之地不是一無是處，因為水為財，所以在濕淫之地是有利做工廠及商業，當日香港工業崛起，直至今天，中環、旺角、尖沙咀、銅鑼灣等填海地還是香港的商業中心區。

今天不少填海地賣出，都被用於作豪宅，風水上只能靠樓房坐向取天時幫助吉凶了。

著名建築師及術數家蔣匡文

http://fb.com/chianghongman.michael

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