【一名經人】照計要回調　兩周內揭曉 - 羅家聰

一、兩周以來，美股已壞了3月起的升勢，道指已轉橫行，標指和納指則轉微跌。這也是美股常態，急飆一輪通常四、五個月後便轉上落，節奏如上樓梯般一上一橫行。會否大調整呢？暫看美股波幅、美債長息和美滙指數皆不似會；不過，上周日圓急升，而上日流入美股的資金遠少於之前幾日。既然好淡訊號俱在，故上落機會較單邊大。

現在道指也有點似造頭肩頂，若然屬實，則很快要從頭位跌落肩位，約26000點。至於標指似欲跌穿平底三角，照度應到3000點邊；納指亦然，照度一插便9300點。由此看來，純技術角度看法較淡，簡言之，張圖走勢衰過債、滙等市和資金預示格局。近一季來，美國貨幣基礎（所印銀紙）由5.09萬億美元跌至4.88萬億，減4%。至於QE，儲局持債自6月踩上6萬億美元後，一季以來仍僅在6.4萬億之下，可見已完全放軟手腳。那些還高呼無限量寬而叫人買股、買樓的，竟懵然不知無限量寬已悄悄變成無量寬。

港股亦自9月4日起壞了近半年的升勢，現在守的是自6月底起的平底三角底線，照睇應稍跌穿22000點，跟美股一樣，技術面弱。至於資金面方面，雖然港滙續強，但多少是人幣強和美滙弱所帶動。若看美港息差的話，一個月來由十幾點擘闊至三十幾，顯示錢不在進而在走，縱非大舉。至於恒生科技指數，也一如所料，開得檔時已水尾，果然面世至今無表現，皆因科技概念在今輪已炒得差不多。指數如產品，有求才有供，當見到有需求後才推出新指數，自然出台已水尾，通常要等下一輪升市才有表現的。

商品方面，無論金、油等亦已由升轉橫行，意味整個市場都趨低波幅。幾時再升？照數近兩年的VIX頂距，下次像樣的高位應在10月26日──當天是重陽公眾假期。按過往像樣的VIX抽升通常為時三至六周計（多不逾五周，若六周已如3月般跌了），大概現至兩周後要開始升了。換言之，這兩周很關鍵。既然放水慢了，加上數據轉弱，調整的基礎是有的。加上近期大陸與全球關係轉差，制裁頻頻，跌市其實不缺藉口。

百幾年經驗顯示，美國大選前個餘月股市無講過包升的，升跌大概參半。

羅家聰

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