3隻科指ETF　華夏誤差最小

【數碼金魚缸】「七孔流血還七孔流血，死還死，兩樣嘢嚟嘅。」有時「星爺」周星馳的經典金句，用來形容金融現象亦維肖維妙。好像你以為ETF既然是指數掛鈎基金，就應該與指數走勢「齊上齊落」，夫唱婦隨，最終才發現原來是兩件事來的，說的是近日南方恒生科技ETF（3033）的開局亂象。

乘科技股熱潮，恒生科技指數上月底登場，3033即搶飲頭啖湯、於8月底上市，誰料首日掛牌即出現疑似「博大霧」。

「3033」首日閃現癲價

首掛當日，3033開市報出20元的癲價，比資產淨值（NAV）高出1.7倍。叫得做指數掛鈎基金，搞到「甩繩馬騮」咁，始終不是太好；今期便嘗試以程式分析三隻新登場科技指數ETF，看那一隻最如實反映恒生科技指數表現。

目前市面主要有三隻掛鈎恒生科技指數的ETF，除了南方恒生科技（3033）外，還有恒生科技ETF（3032）及華夏恒生科技（3088）（最新加盟的還有一隻由貝萊德推出的安碩恒生科技（3067），但剛剛掛牌，交投紀錄不足以做分析）；不過3033已有獨大之勢，其市值達到43億元（數據截至上周三），比另外兩隻加起來還要多出5倍，似乎開局亂籠仍無礙其先發優勢。

要衡量一隻ETF的表現，當然不是單看其升與跌，而是看它是否緊貼掛鈎資產的表現，否則便名不符實；所以，業內都會以「追蹤誤差（tracking error）」來測度ETF的表現。即以特定時段（每月、每天或每15分鐘）ETF與指數回報的差距，再用以計算其標準差（standard deviation）。誤差越少，越顯示ETF緊隨指數的走勢；誤差越大則代表兩者「離行離迾」。今次便是以每15分鐘報價，計算ETF回報與指數回報的差距，以算出追蹤誤差，來比較不同ETF的表現。

由於今次涉及的是交易時段數據，而非收市後的資料，不易找到免費的資料庫。本來最好使好用的雅虎財經，數據又不齊全，幾經轉折下，找到在財經網站的相關技術分析圖中擷取方法，因為這些網站的繪圖程式，都是先下載數據後在瀏覽器直接進行繪圖工作；雖然這些數據沒有公開，但「識途老馬」自然知道如何「另闢蹊徑」，在此就不便多說了。

下載數據後，簡單審視一下，將備受爭議的3033與恒生科技指數比較一下（見圖一），其首日表現確實「有礙觀瞻」；但只要將首日的開市價拿走（見圖二），誤差其實又不是這麼誇張。圖三及圖四為「3032」及「3088」的表現，以目測看，似乎以3088較為貼市。

眼見未必為真，不如讓數據說話。我於是將三隻基金上市以來至上周二每15分鐘的開市價，對比對上15分鐘的開市價回報，與對應的指數回報配對比較，然後將這些差別集合起來，計算標準差。結果發現，3033的追蹤誤差是0.0551，遠高於3032及3088的0.0044及0.0024；顯示首日掛牌的亂象，至今仍影響着3033相對恒生科指的表現。即使改以15分鐘收市價來計算回報，其追蹤誤差雖然大幅回落至0.0052，仍然較其餘兩隻ETF的0.0013及0.0015多。

若無路捉 易失預算

若以相關系數分析，原則上ETF與指數齊上齊落，故相關系數（correlation）應該貼近1；3032及3088分別達到0.95及0.96，唯獨3033只有0.68，似乎亦印證同一現象。

就上述的追蹤誤差分析結果來看，3032及3088表現均較佳，但3033獨大的情況，似乎反映市場重視交投多於ETF的貼市表現；這是有趣的現象，因為ETF不跟足指數升跌，便變成「冇路捉」。投資者將難以預期ETF的表現，似乎不是可以隨便忽視的情況，尤其短炒的散戶更容易失預算。

照計，一隻ETF的交投越活躍及市值越大，越有利緊貼指數表現；3033的「反常」例子，未知是否反映炒味較濃，以至套戥活動也未能及時收窄與科指的差距。影響追蹤誤差的原因有很多，有研究指滙率變化、市場成熟程度、買賣差價等，均或多或少可以解釋誤差的出現。

ETF收管理費 長線跑輸指數

要衡量一隻ETF的表現，還可以觀察其資產淨值（NAV）與指數回報的差異，當中直接反映基金管理人收取的管理費用，故大部份ETF基於種種成本因素，長線都會跑輸指數，但短線而言未必很明顯。

此外，解讀今次分析時，要留意三隻ETF均上市不足一個月，歷史數據無疑不足；本來，使用更高頻的15分鐘數據，有助彌補數據量稀缺的問題，但交易時段中市況波幅無定，要ETF秒秒「咬住」恒生科指的表現，難度亦增。故此，交易時段的追蹤誤差，肯定較以全日收市價計算的追蹤誤差大。

外國有不少學術研究均指出，追蹤誤差確實是衡量ETF表現的一個重要因素，但在港股的應用似乎尚未普及。

近年ETF越來越多，古靈精怪的花招更多，很多與傳統ETF如盈富基金（2800）等已漸行漸遠，昔日那種純粹被動投資的印象或不再適用；投資者實在有需要惡補一下，才能夠善用這種金融工具，不致被其反噬。

尼奧