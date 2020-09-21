【本報訊】本港疫情逐漸緩和，樓市氣氛回暖，將軍澳區過去周末錄約13宗二手成交。有代理指，近日市況好轉，部份業主持貨信心轉強，叫價態度強硬，市場劈價盤買少見少；區內君傲灣最近有高層三房戶以高市價近一成放盤。

另外，中原數據指，十大屋苑過去周末兩日錄約16宗成交，按周升14.3%，並連續一個半月企穩雙位數。

二手周末成交升14%

將軍澳君傲灣樓齡約14年，香港置業劉浩勤表示，屋苑本月暫錄約8宗成交，有望突破上月全月錄得9宗二手買賣；平均呎價為16,605元，較上月微升0.8%。劉續指出，現時疫情回穩，部份業主對後市重拾信心，叫價較以往硬淨，相信劈價盤未來將買少見少並「一閃即逝」。

本報記者直擊君傲灣1座高層J室，實用619方呎，採三房間隔，業主7月放盤時叫價1,080萬元，最新微減50萬元或約4.6%，至1,030萬元放售，呎價16,639元。

翻查資料，屋苑同類中層單位，面積約598方呎，上周以943萬元成交，呎價約1.57萬元，即直擊單位叫價較市價高87萬元或約9.2%。

事實上，低息環境持續，加上部份開售新盤銷情報捷，不少買家對後市感樂觀，帶動樓市交投暢旺。中原數據指，十大屋苑過去周末錄得16宗成交，較上周14宗升約14.3%，並連續七周企穩雙位數；當中九大屋苑均錄一至三宗成交，惟觀塘麗港城則「捧蛋」作結。

不過，個別藍籌屋苑錄低價成交。市場消息指，沙田第一城17座低層B室，屬實用451方呎三房戶，原業主開價698萬元放盤，最新減至630萬元沽出，呎價13,969元，屬屋苑同類單位今年新低。