股滙市況．不斷更新｜傳列入中國不可靠清單 滙控挫5% 港股全日跌504點 美期跌近2%（附互動圖片）

【下午4時25分】

美股期貨續挫，道期跌1.83%，報27,097點；標期跌1.56%，報3,264點；納期跌1.46%，報10,768點。

【下午4時10分】

港股今早高開後不斷下跌，全日跌504點，二萬四關失守，終以接近全日最低位，報23,950點。H指跌162點，報9,640點；科指跌176點，報7,195點。主板成交1,149億元。

滙控（5）受多項傳聞困擾，創25年低位，跌5.33%，報29.3元；本地銀行股跟跌，恒生（11）跌1.84%，報117.2元；渣打（2888）跌6.18%，報34.9元；東亞（23）跌2.33%，報15.92點。

ATMX無一錄升幅，小米（1810）跌最深，挫6.58%，報20.6元，為表現最差藍籌；騰訊（700）跌1.62%，報516.5元；阿里（9988）跌2.82%，報262元；美團（3690）無升跌。

瑞信降今年澳門賭收預測，及降低大部分濠賭股評級，濠賭股亦為另一重災區，金沙（1928）跌4.83%，報31.55元；銀娛（27）跌4.76%，報55元；美高梅（2282）跌6.37%，報10元；新濠（200）挫4.52%，跌15.62元。

【下午3時46分】

滙控午後跌幅加劇，現跌逾5%，至29.3元的25年新低，市值6,063億元。港股跌幅亦進一步擴大至487點，報23,967點，6月中以來首次跌穿24,000點，主板成交1,032億元。

【下午3時】

A股下滑，上證綜指跌21點或0.63%，報3,316點；深證成指跌95點或0.72%，報13,149點；創業板指跌26點或1.03%，報2,569點。

【下午1時43分】

中美及兩岸形勢惡化，拖累環球股市表現，恒指午後跌幅擴大至406點，報24,048點，主板成交759億元。美股期貨亦向下，道指期貨下跌173點，報27,429點；標普500期貨跌22點或0.66%，報3,294點；納斯達克100期貨跌87點或0.8%，報10,840點。

滙控（005）保持逾3%跌幅，最新報29.85元。

【中午12時】

港股開市後不斷下挫，半日倒跌232點，報24,223點；H指跌62點，報9,740點；科技跌90點，報7,281點；主板成交654億元。

滙豐（5）傳將被納入中國《不可靠實體清單規定》，加上被揭在美國容許「可疑活動報告」賬款滙款，股價一度跌4%穿30關口，半日跌2.91%，報30.05元。

賭股全線急挫，銀娛（27）跌3.81%，報55.55元；金沙（1928）跌3.32%，報32.05元；美高梅（2282）跌3.56%，報10.3元；新濠（200）跌3.3%，報15.82元；

ATMX僅美團（3690）錄升幅，升1.66%，報245.5元；小米（1810）跌3.63%，報21.25元；騰訊（700）升1.24%，報518.5元；阿里（9988）跌0.74%，報267.6元。

中國商務部上周五公佈《不可靠實體清單規定》，中國官媒《環球時報》首席記者Qingqing Chen稱，滙控（5）將被中共列入不可靠實體清單。商務部指實體清單非針對美國，規定亦無預設時間表。

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，即使滙控股價跌穿30元，亦不值得撈底，甚至可以造淡，「久不不才升1%，並不代表什麼，科技股隨時都可以有幾個%的升幅。」對於長線投資者主要看派息，它又不派息，根本不值得睇。「今日你覺得（股價）30元關口重要，半年後可能會覺得（股價）20元關口重要。」

騰祺基金投資管理董事沈慶洪指出，銀行股高峰期早在2008年金融海嘯後已過，低息環境下，息差受壓，監管機構加強規管，而在經濟環境轉壞下，銀行股首當其衝。滙控本身更非單受經濟因素影響，加上「唔知幾時先有息派」，股價難有好表現。

此外，滙控網站顯示，集團將於12月7日起終止為滙控（005）及恒生（011）兩隻股票提供孖展信貸，股票孖展比率將會由目前的60%，降至0%。恒生挫1.01%，報118.2元。

另一邊廂，外媒周日援引外洩密件報道，滙豐銀行明知有客戶在搞龐氏騙局，仍容許騙徒由美國轉賬數千萬美元到香港。銀行向美國監管當局提交的「可疑活動報告」顯示，滙豐2013和2014年容許騙徒由美國滙豐將8,000萬美元（6.24億港元）轉到香港戶口。

據知該騙局主角是姓名譯音許明（Ming Xu）的中國籍男子，自稱經營全球投資銀行World Capital Market（WCM）。加州監管當局早於2013年9月通知滙豐，正調查WCM777騙局；加州、科羅拉多州和麻省針對WCM銷售未經註冊投資產品而採取行動。滙豐知道有客戶進行可疑交易，但到2014年4月，美國證監會落案起訴騙徒後，滙豐才關閉「WCM777」在香港的戶口，但當時那些戶口的存款已多餘無幾。

根據外洩密件，滙豐2013年10月29日第一次提交「可疑活動報告」（Suspicious Activity Report，SAR），指出有逾600萬美元（4,680萬港元）轉往騙徒在香港的戶口，懷疑是「龐氏騙局活動」騙款。該行2014年2月再通報發現1,540萬美元（1.2億港元）可疑交易，亦懷疑是「龐氏騙局」。同年3月第三次通報，這次涉及與WCM777有關聯的公司，交易額近920萬美元（7,176萬港元），提到美國多州的監管當局採取行動，哥倫比亞總統下令調查。

SAR並非不法行為的證據，但當銀行發現客戶欲進行之交易有可疑時，應通報監管機構，而銀行應該知道客戶身份，當有證據客戶進行犯罪行為時，應停止款項轉移。

【上午11時30分】

A股倒跌，上證綜指跌13點或0.41%，報3,324點；深證成指跌26點或0.2%，報13,218點；創業板指跌11點或0.46%，報2,584點。

【上午11時5分】

港股開市後不斷下挫，最新跌234點，報24,220點；H指跌54點，報9,748點；科技跌93點，報7,278點；主板成交550億元。

滙豐（5）曾跌4%見29.6元，最新收復30元關，報30.05元；跌3.07%。賭股領跌，銀娛（27）跌4.07%，報55.4元；金沙（1928）跌3.47%，報32元；小米（1810）亦跌3.63%，報21,25元。

【上午9時35分】

滙控（5）受多項不利傳聞困擾，跌3.55%，跌穿30關口，最新報29.85元。稍早前滙豐於30元掛有77.4萬股買盤，涉資約2,322萬元，惟未能支撐股價，瞬間被消化。

港股現倒跌22點，報24,437點。

【上午9時25分】

A股靠穩，上證綜指升10點或0.32%，報3,348點；深證成指升34點或0.26%，報13,280點；創業板指升9點或0.36%，報2,605點。

【上午9時20分】

恒指高開28點，報24,483點；H指高開49點，報9,852點；科指高開36點，報7,408點；主板成交92億元。

美國WeChat禁令正常生效，騰訊（700）股價微挫0.57%，報522元。集團指，美國現有的WeChat用戶或可繼續使用WeChat，但未必能更新程式，而WeChat亦可能無法於當地獲得新用戶，集團正進一步評估被禁制交易識別對集團的影響。

據上交所科創板披露，阿里（9988）旗下螞蟻集團，其上市申請今日已獲上市委會議通過。阿里股價挫0.96%，報267元。市傳螞蟻於滬港兩地共集資300億美元，若屬實將會超過沙特阿美，成全球集資額最大新股。

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