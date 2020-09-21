疫情舖市｜莎莎60萬月租四太銅鑼灣啟超道舖 大劈六成

本港疫情漸見穩定迹象，惟市況仍未復蘇，零售市道慘淡，核心區商舖租金持續受壓。其中由賭王四太梁安琪持有銅鑼灣啟超道舖位，新近劈價六成租予莎莎。

市場消息指，銅鑼灣啟超道12號地下至2樓，面積約4,600方呎，新近由莎莎以月租60萬元承租，呎租約130元。事實上，上述全幢地下至4樓原由粵港澳湛周生生，於2010年起以每月150萬元租用，以面積近7,200方呎計，呎租達208元，惟商戶於今年中約滿遷出，業主曾以每月98萬元招租，新近則減約38.7%至60萬元租出；而最新租金亦較高峯期回落90萬元，跌幅高見六成。

翻查資料，上述全幢物業於2009年，由正運亞洲有限公司以3.89億元購入；據公司註冊處文件，該公司由梁安琪旗下關連公司尚嘉代理人有限公司持有。以買入價計，舖位早年由粵港澳湛周生生承租，租金回報達4.62厘；惟最新租予莎莎，租金回報僅約2厘。

尖沙嘴首都廣場劏舖 7年大輸近九成

工商舖價格低迷，劏場再度「劏出血」。據土地註冊處資料，尖沙嘴首都廣場3樓T04號舖，面積約54方呎，最新以25萬元易手，呎價僅約4,629元。原業主於2013年以243萬元購入上址，賬面蝕近218萬元離場，舖位7年間蝕幅高見89.7%。

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