【本報訊】美國維持利率不變，加上疫情緩和，買家加快入市。過去兩日一手市場錄約260宗成交，是逾兩個月來最旺。天水圍及西營盤兩盤昨加推逾百伙，新地（016）天水圍Wetland Seasons Park 3期新貨再賣貴半成；該盤首日賣出單位，近八成採建築期付款，反映借盡按揭上車熱潮再現。

樓市氣氛好轉，天水圍新盤也越賣越貴。新地Wetland Seasons Park 3期昨「唧牙膏」加推38伙，折實平均呎價13,688元，較首張單位的折實平均呎價12,968元，高逾5%。

藝里坊新貨662萬入場

該批單位實用面積312方呎至683方呎，間隔一至三房，維持最高18%折扣優惠，折實價426.6萬至873.6萬元，呎價12,407至16,118元。

新地代理總經理胡致遠指出，Wetland Seasons Park 3期新一張價單提供四伙為特色戶，故屬原價加推，即日起收票。

新地副董事總經理雷霆則表示，Wetland旺勢持續， 過去周六進行首輪推售，售出約95%單位，有10伙售價逾900萬元至1,100萬元。

至於恒地（012）的西營盤藝里坊．2號，昨加推68伙，折實平均呎價28,746元，亦較首張價單位貴4%。該公司營業（二）部總經理韓家輝表示，是次加價約2%，銷售安排將於日內公佈，最快下周進行次輪銷售；該批單位折實價661.8萬至1,115萬元，呎價25,849至31,429元。

此外，政府去年放寬按揭上限後，不少新盤首置客偏向使用建築期付款。據一手成交紀錄冊，Wetland Seasons Park 3期首輪賣出的126伙，當中97伙採用建築期付款方法，比例接近80%，反映疫情減退後借盡上車熱潮再現。價單顯示該盤即供及建築期付款，樓價相差5.5%。

一手兩日260宗買賣 升5倍

若以新一份價單內售價最平的1座1樓B5室一房戶作參考，實用315方呎，即供付款可攞盡最多18%折扣，折實426萬元；但若以建築期付款，樓價便較貴，折實455萬元，比即供貴約29萬元。而藝里坊．2號首輪售出的74伙，亦有31伙採用建築期付款，比例四成。

在Wetland Seasons Park 3期及藝里坊．2號力撐下，過去兩日一手市場共錄約260宗成交，較上一個周末的43宗急升近5倍，是7月初以來最旺周末，其餘最少20個貨尾盤亦錄得成交。另外市場消息指，德祥地產（199）及市建局合作的深水埗海珀，暫收逾100票，超額約一倍。