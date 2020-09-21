中美角力升溫，滙控（ 005）左右做人難，中國官媒《環球時報》首席記者Qingqing Chen 於Twitter引述消息人士表示，滙控與聯邦快遞（FedEx）極可能被中共列入不可靠實體清單。

禍不單行，外媒引述外洩密件報道，稱滙豐明知有客戶搞龐氏騙局，仍容許騙徒由美國轉賬數千萬美元到香港，若消息被證實，不排除再被監管當局處罰。股價近日輾轉向下，周一跌亨半成，並以全日低位收市，報29.3元。

同場加映本周心水股推介，想知道專家最新分析，就要留意下周二嘅《午市急CALL》喇！如果有股票問題，由現在起至周二下午11時前，可WhatsApp去呢個電話號碼：6398-9469進行簡單登記，節目播出時，就有機會Phone-in直接問專家！又或者大家可以喺直播時透過Youtube、Facebook留言，我哋會逐一解答。

【午市急CALL】滙控左右做人難勢爆邊向下 古天后、唐牛同你分析

日期：9月22日（二）

時間：12:45PM – 13:15PM

主持：Cal

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

WhatsApp號碼：6398-9469

直播網址

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