四太銅鑼灣舖劈租六成予莎莎

【本報訊】本港疫情漸見回穩，惟經濟仍未復蘇，核心區商舖租金持續受壓。其中賭王四太梁安琪持有的銅鑼灣啟超道舖位，新近劈價六成租予莎莎（178）。市場消息指，銅鑼灣啟超道12號地下至2樓，約4,600方呎，新近由莎莎以月租60萬元承租，呎租約130元。

事實上，上述全幢地下至4樓原由粵港澳湛周生生於2010年起以每月150萬元租用，以面積近7,200方呎計，呎租達208元，惟商戶今年中約滿遷出，業主曾以每月98萬元招租，新近則減約38.7%至60萬元租出。最新租金亦較高峯期月租100萬元，回落60萬元，跌幅高見六成。

翻查資料，全幢物業於2009年由正運亞洲有限公司以3.89億元購入。據公司註冊處文件，該公司由梁安琪旗下關連公司持有。以買入價計，舖位早年由粵港澳湛周生生承租，租金回報率高達4.62厘；惟最新劈租予莎莎租用，租金回報率僅約2厘。

尖沙嘴劏舖7年貶值90%

工商舖價格低迷，劏場再錄蝕讓成交。據土地註冊處資料，尖沙嘴首都廣場3樓T04號舖，約54方呎，最新以25萬元易手，呎價僅4,629元。原業主2013年以243萬元購入上址，賬面蝕近218萬元離場，舖位7年間蝕幅高見89.7%。

此外，街舖續錄減價成交。市場消息指，油麻地新填地街279至281號地下A舖，約1,000方呎，原業主最初叫價3,800萬元放售，新近減約550萬元或14.4%至3,250萬元成交，呎價為3.25萬元。據了解，舖位目前分間成5個舖位，並租予5間工程公司，每月合共月租約11萬元，租金回報率約4厘。原業主2018年8月以2,900萬元購入舖位，持貨兩年賬面獲利350萬元或12%，惟連同手續費，料僅屬平手離場。