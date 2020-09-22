新股散水｜ 樂享升77%變潛水1%●卓越商企上市前逾5.2億元借予大股東

將於明日掛牌的樂享互動（6988），暗盤價高開後大幅回落，目前僅險守招股價。樂享於富途、耀才及輝立暗盤價分別高見5.11元、4元及3.6元，較招股價2.88元高25%至77%，惟尾市失守上市價，在輝立暗盤收報2.85元，跌1.04%，一手賬面蝕30元。

在富途暗盤則低見2.86元，收市險守招股價，收報2.96元，升2.8%，一手賬面賺80元。

樂享公開發售部份錄得超額認購1,631.92倍，一手中籤率10%，認購200手（200,000股）穩獲一手，並錄得585張頂頭搥飛，每張飛獲分派20手（2萬股）。以借九成孖展2.68厘息計，樂享頂頭搥飛要首日升72.3%才能打和，以今日暗盤價推算，怕且打和無望。事實上，頂頭搥飛在富途暗盤沽售都是要賺價蝕息，淨蝕約4萬元；以輝立暗盤計，淨蝕4.2萬元。

卓越商企、第一服務本周上市聆訊

路透IFR引述消息人士透露，物管股卓越商企、第一服務將於本周尋求港交所上市批准，前者計劃集資4億至5億美元(約31.2億至39億港元)，後者擬集資約1億美元(約7.8億港元)。

卓越商企於1999年成立，專注商務物業管理服務。截至去年12月底，在27個城市擁有308個在管項目，總面積為2350萬平方米，其中超過八成的在管面積來自第三方物業發展商。不過，卓越商企去年的資產負債比率按年大幅增加60.7個百分點至102%。該公司解釋為們向關聯方深圳銳特信及深圳沃斯頓提供達4.55億元人民幣(約5.21億港元)墊款使銀行貸款增加所致。該等墊款為無抵押及按要求償還，利率介乎每年 4.16%至7.53%。上市文件披露，銳特信由卓越商企主要管理層人員的近親家庭成員共同控制；沃斯頓則受卓越商企控股股東李華控制。

卓越商企稱，預期將於上市前結清所有應付及應收關聯方款項。同時，該公司於去年及今年已派息總達4.584億元人民幣。卓越商企聯席保薦人為海通及招銀。

第一服務於1999年開展業務，主要業務為物業管理服務、綠色人居解決方案及增值服務。集團合約建築面積的業務版圖涵蓋中國49個城市。截至去年底，集團的管建築面積由2017年底的7.3百萬平方米增長至13.5百萬平方米；合約建築面積則由2017年底的11.4百萬平方米增長至25.7百萬平方米。

截至去年全年，公司純利按年增52%至7729萬元人民幣，收入按年增26%至6.24億元人民幣。保薦人為海通。

華住被狙擊首日仍升近半成

今早掛牌的華住集團（1179）被沽空機構沽狙擊，但仍無礙公司今早掛牌後表現，開報305元，較招股價297元高出2.69%；收市升4.7%，報311元；買賣單位50股，以收市價計未計手續費每手賺700元。

沽空機構博力達思發表報告指，經過實地調查華住於北京及上海調查發現，華住存在表外酒店，透過其他人士或現職僱員持有特許經營酒店，以隱瞞經營成本，藉此吹大盈利，涉及虛報物業資產達20億元人民幣。

報告又引述國家工商行政管理總局的資料作對比，指華住向美國證監會提交的申報中，亦低估其僱員人數16%。

華住於今早開市前發澄清公告，指沽空報告內容沒有依據，包含許多錯誤、未經證實的陳述以及對公司業務及運營的誤導性結論。

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