是日必炒｜京東分拆旗下業務有助釋放價值

美股周一晚總算有驚無險，早段因為多間國際銀行涉及不當交易，加上美國多間銀行下調今年的淨利息收入預測，銀行股捱沽。而歐洲多國近日新增個案急增，引發第二波疫情再起的疑慮。隨着案例增加，疫情升溫，短時間內或會見到更多限制，特別是在歐洲，情況令人擔憂。道指一度跌逾900點，至中段跌幅收窄，收市跌509點，標指亦跌逾1%。不過納指則從跌最多273點中收復過來，尾市僅跌14點，全靠部份科技股包括蘋果公司大幅反彈轉跌為升。

至於港股周一顯著下跌，恒指跌504點失守24,000大關，國指亦跌1.6%，恒科指則跌逾2%，幸而港股通仍錄得淨買入18.67億元。昨日焦點為滙控（005）跌穿30元，失守海嘯價單日跌逾5%，主要是中國商務部將其納入不可靠實體清單，滙控既失美國支持，亦不得中國歡心，兩邊不是人的情況下，預期未來日子更難捱。

中美之間的科技戰沒完沒了，美國對華為實施新一輪制裁，並威脅字節跳動不出售TikTok美國業務，或換來終止美國市場業務運作後，美國再宣布禁止國民下載WeChat，之前撐起大市的科技股回吐。不過隔晚美股中尾段跌幅收窄，或有肋港股於23,800水平前喘定，甚至有條件重上24,000大關。

由於港元強勢未減，港匯再觸強方兌換保證 金管局全日累計沽出168.72億港元，銀行體系結餘將於9月23日增至2415.25億港元。港元強勢跟正籌備上市的螞蟻集團當然有關係，有消息指其集資額將增至350億美元。另一方面，京東（9618）已公布，計劃分拆子公司京東健康（JD Health）在港上市，不過暫未碓定上市時間表。不過有消息指京東健康計劃於本周向聯交所遞交上市申請，計劃集資額由10億美元，增至最少20億美元。

京東以技術創新、規模經濟和更好的產能利用率實現降本增效，提升用戶體驗，2017年向零售基礎設施服務商轉型，定位以供應鏈為基礎的技術與服務型企業。未來京東將陸續分拆旗下業務，有助釋放價值，股價近日隨大市回調，可吼位於280元附近買入。

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

古天后

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