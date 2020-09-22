新盤撻定｜逸璟．龍灣再錄兩買家離場 全盤撻定比例高逾4成

今年新盤撻定王之一，必定要數中冶（1618）青龍頭逸璟．龍灣，該盤因為後山山坡工程問題，遲遲未獲批出滿意紙交樓，現時距離去年6月的預計落成期已逾15個月，最新再有2個買家等到心灰離場，令項目撻定總數增至34宗，佔該盤累售伙數80伙的42.5%，撻定比例相當高。

一手成交紀錄冊顯示，2座3樓E室及1座12樓E室，實用面積同為300方呎，同屬1房間隔，分別去年3月及4月以450萬元及483.1萬元售出，呎價1.5萬及1.61萬元水平。兩買家均採用120天付款，料至少付上樓價1成定金。兩宗交易最新在昨日終止，發展商早前指，會根據一手例要求，向有關買家退回定金並賠償利息。

逸璟．龍灣在2018年11月開售，當時首批單位平均呎價14,831元，由於開價進取，當時首日僅沽出6伙，佔首批50伙的12%。發展商翌年增優惠吸客，在去年5月停售前，成交量達80宗，但因為交樓延期而令買家跳船，累計34宗撻定，佔比42.5%。

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